ITF28 февраля 2024, 10:10 |
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Катарина Завацкая – Лян Эньшуо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Трнаве
28 февраля 2024, 10:10 |
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28 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№187 WTA) начнет выступления на турнире ITF W50 в Трнаве.
В матче первого раунда украинка сыграет против Лян Эньшуо из Тайваня (№284 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву, после матча Зиданшек – Берберович.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против японки Химено Сакацуме.
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