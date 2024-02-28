Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катарина Завацкая – Лян Эньшуо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
28 февраля 2024, 10:10 |
86
0

Катарина Завацкая – Лян Эньшуо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Трнаве

28 февраля 2024, 10:10 |
86
0
Катарина Завацкая – Лян Эньшуо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

28 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№187 WTA) начнет выступления на турнире ITF W50 в Трнаве.

В матче первого раунда украинка сыграет против Лян Эньшуо из Тайваня (№284 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 15:30 по Киеву, после матча Зиданшек – Берберович.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против японки Химено Сакацуме.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 3 позиции, Стародубцева обновила рекорд
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Завацкая проиграла чемпионке юниорского US Open 2022 на турнире ITF
Лян Эньшуо ITF Трнава Катарина Завацкая смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хави может остаться коучем Барсы. У тренера есть одно условие
Футбол | 27 февраля 2024, 11:31 1
Хави может остаться коучем Барсы. У тренера есть одно условие
Хави может остаться коучем Барсы. У тренера есть одно условие

Испанский наставник может изменить свое последнее решение

В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
Футбол | 28 февраля 2024, 01:35 0
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист

Мальорка обыграла Реал Сосьедад и вышла в финал Копа дель Рэй

Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Футбол | 27.02.2024, 21:31
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Какой коэффициент на то, что Довбик получит Золотой мяч в 2024 году?
Футбол | 28.02.2024, 06:03
Какой коэффициент на то, что Довбик получит Золотой мяч в 2024 году?
Какой коэффициент на то, что Довбик получит Золотой мяч в 2024 году?
Ненужные 3 сета. Ястремская не без проблем одолела американку в Сан-Диего
Теннис | 28.02.2024, 01:20
Ненужные 3 сета. Ястремская не без проблем одолела американку в Сан-Диего
Ненужные 3 сета. Ястремская не без проблем одолела американку в Сан-Диего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
26.02.2024, 15:36 2
Футбол
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
27.02.2024, 17:48 245
Футбол
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
26.02.2024, 21:23 1
Футбол
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
27.02.2024, 06:18
Другие виды
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
26.02.2024, 13:13 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем