ВИДЕО. Звягель проиграл спарринг одному из лидеров Первой лиги

У першому спарингу другого зимового збору Звягель під керівництвом Сергія Шищенка зустрічалися із одним з лідерів Першої ліги.

У матчі проти ФСК Маріуполь звягельска команда виглядали достойно, однак забила лише раз зусиллями Богдана Оринчака.

Натомість, суперники організували два взяття воріт у першому таймі та ще раз забили у другому – поразка Звягеля, 1:3.

Товариський матч

Житомир, стадіон «Спартак-Арена»

15:30. Звягель – ФСК Мариуполь – 1:3

Голи: Оринчак, 25 – Терехов, 21 (пен), автогол, 28, Фатеев, 52

Звягель (1 тайм): Яшков (К), Лучка, Скидан, Власюк, Морговський, Панчишин, Волинець, Оринчак, Фесенко, Кисленко та гравець на перегляді.

Звягель (2 тайм): Коваленко, Чередниченко, Нестеров, Гук, Гаврилюк, Никитюк, Майтак, Березка, Фесенко, Оринчак та гравець на перегляді.

Відеоогляд матчу