ВИДЕО. Звягель проиграл спарринг одному из лидеров Первой лиги
ФСК Мариуполь выиграл контрольный матч со счетом 3:1
У першому спарингу другого зимового збору Звягель під керівництвом Сергія Шищенка зустрічалися із одним з лідерів Першої ліги.
У матчі проти ФСК Маріуполь звягельска команда виглядали достойно, однак забила лише раз зусиллями Богдана Оринчака.
Натомість, суперники організували два взяття воріт у першому таймі та ще раз забили у другому – поразка Звягеля, 1:3.
Товариський матч
Житомир, стадіон «Спартак-Арена»
15:30. Звягель – ФСК Мариуполь – 1:3
Голи: Оринчак, 25 – Терехов, 21 (пен), автогол, 28, Фатеев, 52
Звягель (1 тайм): Яшков (К), Лучка, Скидан, Власюк, Морговський, Панчишин, Волинець, Оринчак, Фесенко, Кисленко та гравець на перегляді.
Звягель (2 тайм): Коваленко, Чередниченко, Нестеров, Гук, Гаврилюк, Никитюк, Майтак, Березка, Фесенко, Оринчак та гравець на перегляді.
Відеоогляд матчу
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