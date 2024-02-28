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Украина. Первая лига
28 февраля 2024, 03:19 | Обновлено 28 февраля 2024, 03:49
59
0

Чернигов-ШВСМ проиграл спарринг команде Второй лиги

Дружба Мировка выиграла товарищеский матч со счетом 2:0

28 февраля 2024, 03:19 | Обновлено 28 февраля 2024, 03:49
59
0
Чернигов-ШВСМ проиграл спарринг команде Второй лиги
ФК Дружба Мировка

Дружба Мирівка провела черговий спаринг під час зимової перерви. На цей раз – проти вищого за рангом першолігового колективу з Чернігова.

Стартовий склад, як і годиться для міжсезоння, пошуковий – з експериментальним ухилом. На вістрі наступу – Грищенко, на воротах – Бабійчук. Грищенко й започаткував лік голам. Саме він перехопив м’яча, обігрався зі Сторчоусом, і на 12-й хвилині змусив капітулювати голкіпера чернігівців. Надалі суперники обмінялися гострими випадами – небезпечно, але безрезультатно.

«Дружба» провела перший тайм активно. Недоля та Сторчоус господарювали у середині поля, започатковуючи раз у раз атакувальні спроби команди. Порохня небезпечно проривався на шаленій швидкості до чужих воріт. Однак і Бабійчуку випала нагода продемонструвати блискавичну реакцію на останній лінії. Так і скінчився перший тайм.

Другий тайм футболісти Дружби почали активно. Могли забити Казаков, Янюк і Порохня. І на 74-й хвилині іменинник Порохня здійснив стрімкий рейд правим флангом і зручно прострілив, а Сомов елегантно доправив шкіряного до сітки. 2:0 – і «Дружба» продовжує диктувати умови.

До кінця зустрічі футболісти Дружби могли забити ще. Дуже сильно провів кінцівку Порохня. Він був активним у нападі, маючи нагоду довести результат до розгромного, але й устигав підчищати огріхи в обороні. Зрештою матч так і скінчився впевненою перемогою «Дружби», це 7-й виграш у 10 спарингах. Тренерський штаб отримав особливо важливий матеріал для фахового аналізу – підготовка до регулярного сезону триває.

Товариський матч

Київ. Стадіон ФК Лівий берег

13:00. Дружба (Мирівка) – Чернігів-ШВСМ – 2:0

Голи: Грищенко, 12, Сомов, 74

Дружба (1-й тайм): Бабійчук, Порохня, Юречко, Шкіндер, Дедяєв, Сторчоус, ГНП, Вакуленко, Недоля-к, Янюк, Грищенко.

Дружба (2-й тайм): Друі, Порохня, Палюх, Шкіндер, Козлов, Доронін, Казаков, Вакуленко (Бандурін, 60), Головко, Янюк, Сомов.

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Источник ФК Дружба Мировка
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