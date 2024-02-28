Досье28 февраля 2024, 03:10 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
Важные события во всех видах спорта
28 февраля 2024, 03:10 |
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В среду, 28 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Сассуоло – Наполи
21:30 Челси – Лидс
21:45 Вулверхэмптон – Брайтон
21:45 Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
22:00 Ливерпуль – Саутгемптон
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