ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля

В среду, 28 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Сассуоло – Наполи

4.40 – 4.08 – 1.84

21:30 Челси – Лидс

1.50 – 4.60 – 6.10

21:45 Вулверхэмптон – Брайтон

2.46 – 3.54 – 2.76

21:45 Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

3.03 – 3.62 – 2.26

22:00 Ливерпуль – Саутгемптон

1.67 – 4.33 – 4.56