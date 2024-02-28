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Досье
28 февраля 2024, 03:10 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля

Важные события во всех видах спорта

28 февраля 2024, 03:10 |
15
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Сассуоло – Наполи

Favbet 4.40 – 4.08 – 1.84

21:30 Челси – Лидс

Favbet 1.50 – 4.60 – 6.10

21:45 Вулверхэмптон – Брайтон

Favbet 2.46 – 3.54 – 2.76

21:45 Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Favbet 3.03 – 3.62 – 2.26

22:00 Ливерпуль – Саутгемптон

Favbet 1.67 – 4.33 – 4.56

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Источник Sport.ua
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