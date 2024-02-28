ВИДЕО. Агробизнес минимально уступил, пропустив на 90-й минуте

Поразки зазнав Агробізнес на зимових зборах від команди Прикарпаття (0:1)

17 лютого івано-франківська команда провела свій третій контрольний поєдинок у рамках підготовки до весняної частини сезону. Матч з першоліговим Агробізнесом відбувся на штучному полі стадіону смт. Середнє.

Долю цього спарингу вирішив єдиний гол, забитий наприкінці гри – на першій компенсованій хвилині. Мінімальну перемогу Прикарпаттю приніс гравець на перегляді, який є потенційним новачком зелено-жовтих.

В першому таймі Агробізнес мав певну територіальну перевагу, яку не зміг реалізувати. У Прикарпаття моментів практично не було, у Агробізнеса найбільше запам’ятався удар Касімова, та був чудовий момент, щоб відкрити рахунок у Толочка, після удару якого м’яч пройшов поруч зі стійкою.

В другому таймі гра в Агробізнеса не заладилася, перш за все не відчувалося командної гри. Та все ж в Агробізнеса було кілька моментів. В завершальній стадії хорошої атаки до м'яча не дотягнувся Галенков. В іншому епізоді Денис розгорнув хорошу атаку лівим краєм, але завершальний удар Тишинінова був неточним.

В результаті невдач Агробізнеса впевненіше себе відчув суперник, особливо в кінці другого тайму, і пішов уперед. За 10 хвилин до кінця матчу подвійний сейв Хмеловського врятував Агробізнес після гострого випаду суперників з правого краю.

Остання 10-хвилинка пройшла під контролем франківців. М’яч переважно перебував на половині поля Агробізнеса, і в одному з епізодів супернику вдалось реалізувати перевагу. Після навісу з лівого краю гравець Прикарпаття, який перебуває на перегляді, виграв верхову боротьбу на лінії воротарського майданчика у захисників Агробізнеса і без шансів для воротаря переправив м’яч у нижній дальній кут.

Наступною атакою після пропущеного м’яча Агробізнес міг зрівняти рахунок, однак Кузьмин пробив з хорошої позиції поруч зі стійкою. Одразу пролунав фінальний свисток.

Івано-франківці завершили свій другий навчально-тренувальний збір на Закарпатті й повернулися додому, де і продовжать підготовку до старту Чемпіонської групи Першої ліги.

Контрольний матч

Селище Середнє, Ужгородський р-н. Селищний стадіон.

12:00. Агробізнес (Волочиськ) – Прикарпаття (Івано-Франківськ) 0:1

Гол: гравець на перегляді у Прикарпатті (90)

Агробізнес (1 тайм): Попович, Мячин, Білий, Слива, Лень, Волков, Лойко, Толочко, Свистун, Касімов, Войтіховський

Агробізнес (2 тайм): Хмеловський, Бариляк, Даценко, Квасний, Заєць, Тишинінов, Галенков, Толочко (Теплий 65), Кузьмин, Касімов (Свистун 65), Шостак

Прикарпаття (1 тайм): гнп, Швець, Француз, Болденков, Соловйов, Рудюк, Геник, Попчук, Бучакчийський, Цюцюра, Хома.

Прикарпаття (2 тайм): Бобинець, Шинкаренко, Демків, Титов, Радульський, Романов, Дмитрук, Барчук + 3 гнп.

Відеоогляд матчу