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  4. ВИДЕО. Как Ястремская деклассировала Доулхайд в третьем сете
WTA
28 февраля 2024, 02:07 |
116
0

ВИДЕО. Как Ястремская деклассировала Доулхайд в третьем сете

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Сан-Диего

28 февраля 2024, 02:07 |
116
0
ВИДЕО. Как Ястремская деклассировала Доулхайд в третьем сете
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В 1/16 финала украинка в трех сетах обыграла Кэролайн Доулхайд (США, WTA 45) со счетом 6:4, 5:7, 6:1.

В третьей партии Ястремская показала очень уверенную и качественную игру, что и позволило ей в конечном счете победить.

Это была вторая встреча девушек. В 2022 году Даяна не сумела продолжить поединок против американки после проигранного первого сета в квалификации турнира в Майами.

ВИДЕО. Как Ястремская деклассировала Доулхайд в третьем сете

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Даяна Ястремская Кэролайн Доулхайд WTA Сан-Диего видео
Источник Sport.ua
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