Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В 1/16 финала украинка в трех сетах обыграла Кэролайн Доулхайд (США, WTA 45) со счетом 6:4, 5:7, 6:1.

В третьей партии Ястремская показала очень уверенную и качественную игру, что и позволило ей в конечном счете победить.

Это была вторая встреча девушек. В 2022 году Даяна не сумела продолжить поединок против американки после проигранного первого сета в квалификации турнира в Майами.

ВИДЕО. Как Ястремская деклассировала Доулхайд в третьем сете