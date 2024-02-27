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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 23:08 |
1004
0

УПЛ убрала игрока Александрии из претендентов на звание лучшего в туре

Команде грозит техническое поражение за выход Калюжного на поле

27 февраля 2024, 23:08 |
1004
0
УПЛ убрала игрока Александрии из претендентов на звание лучшего в туре
ФК Александрия. Иван Калюжный

УПЛ в своем Telegram канале сообщила, что убрала хавбека «Александрии» Ивана Калюжного из списка лучших игроков минувшего тура чемпионата Украины.

Игрок попал в четверку претендентов, однако Калюжный не был заявлен на матч с «Шахтером» из-за ошибки клуба, но вышел на поле в стартовом составе и хорошо себя проявил.

Из-за такой оплошности команде Руслана Ротаня грозит техническое поражение.

Без Калюжного в списке претендентов на звание лучшего игрока тура остались Яков Башич, Владислав Ванат и Андрей Тотовицкий.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Александрия - Шахтер
Источник УПЛ
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