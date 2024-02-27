Украина. Премьер лига27 февраля 2024, 23:08 |
1004
0
УПЛ убрала игрока Александрии из претендентов на звание лучшего в туре
Команде грозит техническое поражение за выход Калюжного на поле
27 февраля 2024, 23:08 |
1004
0
УПЛ в своем Telegram канале сообщила, что убрала хавбека «Александрии» Ивана Калюжного из списка лучших игроков минувшего тура чемпионата Украины.
Игрок попал в четверку претендентов, однако Калюжный не был заявлен на матч с «Шахтером» из-за ошибки клуба, но вышел на поле в стартовом составе и хорошо себя проявил.
Из-за такой оплошности команде Руслана Ротаня грозит техническое поражение.
Без Калюжного в списке претендентов на звание лучшего игрока тура остались Яков Башич, Владислав Ванат и Андрей Тотовицкий.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 февраля 2024, 21:31 294
Клуб готов к тому, что получит 0:3 по итогам матча
Другие виды | 27 февраля 2024, 06:18 0
Главные новости за 26 февраля на Sport.ua
Футбол | 27.02.2024, 23:32
Футбол | 27.02.2024, 15:22
Футбол | 27.02.2024, 07:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.02.2024, 07:01 1
26.02.2024, 19:14
26.02.2024, 01:11
27.02.2024, 13:17 21
26.02.2024, 11:04 2
26.02.2024, 11:35 7
26.02.2024, 23:59 33
26.02.2024, 21:23 1