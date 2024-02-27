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  4. Партнер Роналду: «Криштиану может играть до 45 лет. Он становится лучше»
Саудовская Аравия
27 февраля 2024, 22:49 |
152
1

Партнер Роналду: «Криштиану может играть до 45 лет. Он становится лучше»

Талиска уверен, что Криштиану еще не завершает карьеру

27 февраля 2024, 22:49 |
152
1
Партнер Роналду: «Криштиану может играть до 45 лет. Он становится лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Хавбек Андресон Талиска, который выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду, убежден, что португалец может играть на топ-уровне до 45 лет.

«Я уверен, что Роналду может играть до 45 лет. Такие звезды с возрастом становятся лучше. А те, кто его критикует, не осознают уровень его выступлений за «Аль-Наср».

«Потому что чемпионат Саудовской Аравии входит в топ-10 лучших в мире, но люди не хотят признать этот факт», – сказал Талиска.

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.

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Криштиану Роналду Андерсон Талиска Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Goal.com
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