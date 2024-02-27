Партнер Роналду: «Криштиану может играть до 45 лет. Он становится лучше»

Хавбек Андресон Талиска, который выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду, убежден, что португалец может играть на топ-уровне до 45 лет.

«Я уверен, что Роналду может играть до 45 лет. Такие звезды с возрастом становятся лучше. А те, кто его критикует, не осознают уровень его выступлений за «Аль-Наср».

«Потому что чемпионат Саудовской Аравии входит в топ-10 лучших в мире, но люди не хотят признать этот факт», – сказал Талиска.

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.