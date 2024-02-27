Металлург З: команда потеряла основного форварда и определяется с ареной

Как стало известно Sport.ua, запорожская перволиговая команда «Металлург» потеряла до конца сезона основного нападающего Руслана Буряка, который получил травму.

Он был прооперирован, а восстановление займет от трех до четырех месяцев. 28 февраля подопечные Владимира Никитина начнут очередной этап подготовки к весенней части сезона.

Команда будет дислоцироваться в Запорожье и выезжать на спарринги в другие города. Их запланировано три: 2 марта – с «Ингульцем», 5 – с «Горняком-Спортом», 15 – с «Кременем».

Также известно, что Металлург еще не определился, где будет проводить домашние матчи. В приоритете – Днепр и Горишние Плавни.

Сейчас «Металлург» лидирует в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 25 очков.