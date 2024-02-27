Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ПАЛКИН: «Мудрик – самый уникальный и талантливый игрок в мире»
Англия
27 февраля 2024, 21:13 |
801
8

Сергей ПАЛКИН: «Мудрик – самый уникальный и талантливый игрок в мире»

В Шахтере считают, что Челси нужно запастить терпением

27 февраля 2024, 21:13 |
801
8
Сергей ПАЛКИН: «Мудрик – самый уникальный и талантливый игрок в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в комментарии британским СМИ заявил, что спустя год после трансфера Михаила Мудрика в «Челси» его мнение об игроке не изменилось.

«Я могу вам сказать, что для меня Михаил является самым талантливым и уникальным игроком в мире. Если вы хотите получить максимум от него, то ему нужно уделить время, инвестировать работу в него. И эти инвестиции – не деньги. Это время, общение, близкая работа. Мудрик – молодой парень, который сменил УПЛ на АПЛ».

«Это другой мир, другой уровень. Если тренерский штаб инвестирует в него, то он отдаст в пятикратном размере», — сказал Палкин.

В нынешнем сезоне Мудрик забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

По теме:
Шахтер получит три очка. Александрия признала свою техническую ошибку
Ванат возглавил список бомбардиров сезона УПЛ по системе гол+пас
Тренер Челси: «Я выпустил Мудрика и других. Мы хотели обыграть Ливерпуль»
Шахтер Донецк Челси Михаил Мудрик Сергей Палкин Английская Премьер-лига
Источник Evening Standard
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
Футбол | 27 февраля 2024, 19:33 0
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»

Первый опыт тренера с длительными воздушными тревогами

Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Футбол | 26 февраля 2024, 21:23 1
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?

Лидером является «Кривбасс», далее идут «Днепр-1» и «Полесье»

Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Футбол | 27.02.2024, 17:48
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Футбол | 27.02.2024, 14:42
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Другие виды | 27.02.2024, 06:18
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
А що він скаже? "Вибачте, що наш 100-мільйонний мегаталант виявився пшиком і не знає, що робити на полі? Він в УПЛ звик до інших швидкостей і захисників. Щось у вас там в Англії надто сильно грають"
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Лига Конференций Без Динамо
Клоун, да замолчи уже. Все видят «уникальность» этой инстасамки в полировке скамейки
Ответить
+4
zhyr
Ви вже його продали. Другий раз гроші вже не отримаєте)))
Ответить
+3
turist86
... сказав Балабол Балаболович Палкін
Ответить
+2
etorfine
Важко не погодитись)) 
Гравець ну дуууже талановитий
Ответить
+2
GloryUkraine
Діагноз-шизофренія.
Ответить
+1
an52
Схоже на товстий тролінг
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
25.02.2024, 20:25 23
Футбол
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
26.02.2024, 23:59 33
Футбол
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 3
Футбол
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
27.02.2024, 00:33 5
Футбол
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
26.02.2024, 00:50
Футбол
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
26.02.2024, 13:42 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем