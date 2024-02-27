Сергей ПАЛКИН: «Мудрик – самый уникальный и талантливый игрок в мире»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в комментарии британским СМИ заявил, что спустя год после трансфера Михаила Мудрика в «Челси» его мнение об игроке не изменилось.

«Я могу вам сказать, что для меня Михаил является самым талантливым и уникальным игроком в мире. Если вы хотите получить максимум от него, то ему нужно уделить время, инвестировать работу в него. И эти инвестиции – не деньги. Это время, общение, близкая работа. Мудрик – молодой парень, который сменил УПЛ на АПЛ».

«Это другой мир, другой уровень. Если тренерский штаб инвестирует в него, то он отдаст в пятикратном размере», — сказал Палкин.

В нынешнем сезоне Мудрик забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.