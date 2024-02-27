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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 21:24 |
60
0

Сергей СУХАНОВ: «12-й игрок на трибуне давал нам больше сил и эмоций»

Нападающий «Оболони» прокомментировал ничью с «Черноморцем»

27 февраля 2024, 21:24 |
60
0
Сергей СУХАНОВ: «12-й игрок на трибуне давал нам больше сил и эмоций»
ФК Оболонь Киев. Сергей Суханов

Нападающий киевской «Оболони» Сергей Суханов прокомментировал ничью с одесским «Черноморцем» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ.

– Как бы ты оценил результат встречи с одесским клубом?

– Мы настраивались на победу, ведь хорошо знаем наше турнирное положение. Один стандарт у ворот и сразу пропущенный мяч. Хорошо, хоть не проиграли.

– В трех последних официальных матчах 2023 года «Оболонь» голов не забивала. Вы помнили об этом?

– Нет. Во время сборов мы немало забивали голов.

– За время зимних сборов «Оболонь» стала сильнее?

– Еще рано делать какие-то выводы. Но если мы продолжим так играть с такой интенсивностью, то победы от нас никуда не денутся.

– При 1:0 можно было засушить игру и выиграть?

– Надо было побеждать. Что-то неправильно мы делали в конце.

– Болельщикам на трибуне игра «Оболони» понравилась.

– Мы искали шанс в атаке, нанесли 20 ударов по воротам противника. Возможно, мы немного устали после перерыва. А гости провели замены и перестроили свою игру.

– Тебе понравилась поддержка фанатов «Оболони» на трибунах?

– Очень. Мы за этим скучали. 12-й игрок был на трибуне, и это давало нам еще больше сил и эмоций. Моя жена была на трибуне, друзья. Многие родственники следили за нашей игрой по телевизору.

– В следующем туре «Оболонь» будет принимать «Днепр-1». Следующий соперник сильнее «Черноморца»?

– Все сейчас примерно одного уровня. Если мы покажем такой же футбол, как сегодня, то сможем обыграть «Днепр-1». Нам нужно набирать очки в каждой встрече.

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Источник Sportarena
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