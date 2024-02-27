«Хорошая девочка». Тренер Селтика попал в сексисткий скандал
Брендану Роджерсу пришлось объясняться
Наставник «Селтика» Брендон Роджерс попал в скандал, когда после матча завершил интервью с журналисткой словами «хорошая девочка» (good girl).
В Шотландии многих возмутило такое отношение к девушке, хотя сама журналистка заявила, что ничего для нее обидного не произошло.
Однако Роджерса обвинили в сексизме и заставили комментировать этот эпизод.
«Очень жаль, что в современном обществе мы или ищем возможность кого-то оскорбить, или найти что-то оскорбительное в действиях других, чтобы начать критиковать».
«Считаю, что всегда строил отношения с журналистами на взаимовыгодных и теплых отношениях», — сказал Роджерс.
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