«Хорошая девочка». Тренер Селтика попал в сексисткий скандал

Наставник «Селтика» Брендон Роджерс попал в скандал, когда после матча завершил интервью с журналисткой словами «хорошая девочка» (good girl).

В Шотландии многих возмутило такое отношение к девушке, хотя сама журналистка заявила, что ничего для нее обидного не произошло.

Однако Роджерса обвинили в сексизме и заставили комментировать этот эпизод.

«Очень жаль, что в современном обществе мы или ищем возможность кого-то оскорбить, или найти что-то оскорбительное в действиях других, чтобы начать критиковать».

«Считаю, что всегда строил отношения с журналистами на взаимовыгодных и теплых отношениях», — сказал Роджерс.