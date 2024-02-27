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27 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:56
960
2

«Хорошая девочка». Тренер Селтика попал в сексисткий скандал

Брендану Роджерсу пришлось объясняться

27 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:56
960
2
«Хорошая девочка». Тренер Селтика попал в сексисткий скандал
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Селтика» Брендон Роджерс попал в скандал, когда после матча завершил интервью с журналисткой словами «хорошая девочка» (good girl).

В Шотландии многих возмутило такое отношение к девушке, хотя сама журналистка заявила, что ничего для нее обидного не произошло.

Однако Роджерса обвинили в сексизме и заставили комментировать этот эпизод.

«Очень жаль, что в современном обществе мы или ищем возможность кого-то оскорбить, или найти что-то оскорбительное в действиях других, чтобы начать критиковать».

«Считаю, что всегда строил отношения с журналистами на взаимовыгодных и теплых отношениях», — сказал Роджерс.

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Брендан Роджерс Селтик чемпионат Шотландии по футболу
Источник Sky Sports
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Gargantua
маразм
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-1
turist86
Треба було сказати "хороший хлопчик"? 
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-1
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Теннис
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