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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 20:37 |
1624
0

Израильский клуб проявляет интерес к хавбеку Динамо

Кахим Пэррис входит в сферу интересов «Маккаби» Тель-Авив

27 февраля 2024, 20:37 |
1624
0
Израильский клуб проявляет интерес к хавбеку Динамо
instagram.com/k.parris7

Израильский клуб «Маккаби» из Тель-Авива проявляет серьезную заинтересованность в услугах 24-летнего ямайского вингера Кахима Пэрриса, контракт которого принадлежит «Динамо». Об этом сообщает newsrnd.com со ссылкой на азербайджанские СМИ.

В настоящий момент футболист на правах аренды играет в Азербайджане за «Сабах». В тамошней Премьер-лиге хавбек сыграл 18 матчей и отличился 4 результативными действиями (2 гола, 2 ассиста).

В «Сабахе» Пэррис пробудет до лета, и именно в конце сезона ямайца попробует подписать «Маккаби».

Что правда, не исключено, что в конечном итоге израильтяне могут передумать, так как в начале февраля купили из словацкой «Жилины» 20-летнего ганского вингера Анри Аддо, который в перспективе может помочь «Маккаби» закрыть проблемную позицию на фланге атаки, из-за чего подписание Пэрриса перестанет быть актуальной задачей.

Напомним, Пэррис перешел в «Динамо» из словенского «Копера» в сентябре 2022 года за 1 миллион евро.

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Источник Sport.ua
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