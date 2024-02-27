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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 20:23 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:29
644
0

ФОТО. Денис Бойко получил лицензию тренера вратарей

Голкипер «Полесья» в текущем сезоне сыграл 19 матчей за «Полесье»

27 февраля 2024, 20:23 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:29
644
0
ФОТО. Денис Бойко получил лицензию тренера вратарей
Instagram. Денис Бойко

Голкипер житомирского «Полесья» Денис Бойко получил лицензию тренера категории В.

36-летний вратарь сообщил в соцсетях, что получил лицензию тренера вратарей.

Денис Бойко в текущем сезоне сыграл 19 матчей за «Полесье».

Ранее он выступал за команды «Динамо», «Днепр», «Оболонь», «Кривбасс», турецкий «Бешикташ» и испанскую «Малагу».

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Источник Instagram
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