Украина. Премьер лига27 февраля 2024, 20:23 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:29
644
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ФОТО. Денис Бойко получил лицензию тренера вратарей
Голкипер «Полесья» в текущем сезоне сыграл 19 матчей за «Полесье»
27 февраля 2024, 20:23 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:29
644
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Голкипер житомирского «Полесья» Денис Бойко получил лицензию тренера категории В.
36-летний вратарь сообщил в соцсетях, что получил лицензию тренера вратарей.
Денис Бойко в текущем сезоне сыграл 19 матчей за «Полесье».
Ранее он выступал за команды «Динамо», «Днепр», «Оболонь», «Кривбасс», турецкий «Бешикташ» и испанскую «Малагу».
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