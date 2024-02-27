Тренер Челси: «Я выпустил Мудрика и других. Мы хотели обыграть Ливерпуль»
Маурисио Почеттино не согласен с тем, что команда не играла на атаку
Наставник «Челси» Маурисио Почеттино не соглашается с теми, кто говорит, что Синие не играли на победу в финале Кубка английской лиги с «Ливерпулем» и потому проиграли 0:1.
«По итогам 90 минут мы играли лучше и заслужили победить. Если мы бы реализовали хоть один момент, то люди говорили бы совсем другие, они хвалили бы нас. В конце я выпустил Мудрика, я выпустил Нкунку, выпустил Мадуеке. Мы освежили атаку и были готовы идти вперед, забивать голы».
«Мы не меняли атакующих игроков на оборонительных. Я уже говорил, что мы не ждали серию пенальти, а пытались выиграть сперва в основное, а потом в дополнительное время», — сказал Почеттино.
Ранее тренер назвал несправедливой критику в адрес его команды.
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