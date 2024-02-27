ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с ключевым полузащитником
Александр Васильев подписал соглашение до завершения сезона 2024/25
Одесский «Черноморец» официально объявил о продлении контракта с опорным полузащитником Александром Васильевым.
Отмечается, что 29-летний футболист подписал соглашение до завершения сезона 2024/25.
Украинский хавбек присоединился к «морякам» в январе 2023-го и стал ключевым исполнителем в построении Романа Григорчука.
В этом сезоне Александр Васильев провел 17 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника киевского «Динамо» в 400 тысяч евро.
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