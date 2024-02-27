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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с ключевым полузащитником
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 20:51 |
509
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с ключевым полузащитником

Александр Васильев подписал соглашение до завершения сезона 2024/25

27 февраля 2024, 20:51 |
509
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с ключевым полузащитником
ФК Черноморец. Александр Васильев

Одесский «Черноморец» официально объявил о продлении контракта с опорным полузащитником Александром Васильевым.

Отмечается, что 29-летний футболист подписал соглашение до завершения сезона 2024/25.

Украинский хавбек присоединился к «морякам» в январе 2023-го и стал ключевым исполнителем в построении Романа Григорчука.

В этом сезоне Александр Васильев провел 17 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника киевского «Динамо» в 400 тысяч евро.

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Александр Васильев Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Источник ФК Черноморец
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CheMP
он неплох. я не против 
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