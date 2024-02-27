Португальский теннисист объявил о завершении карьеры
Жоао Соуза уходит из спорта из-за хронической травмы спины
Лучший теннисист Португалии всех времен Жоао Соуза объявил о завершении карьеры.
Он завершит выступления в одиночном разряде на соревнованиях в Эшториле, которые состоятся в первую неделю апреля.
Отметим, что Соуза завершает карьеру из-за хронической травмы спины, которая мешала ему конкурировать и тренироваться в нормальных условиях.
34-летний португалец за свою карьеру выиграл 4 титула ATP и еще 8 раз играл в финалах. На его счету выход в четвертый круг на Уимблдоне и US Open, он входил в топ-30 мирового рейтинга в обоих разрядах.
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