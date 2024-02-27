Португальский теннисист объявил о завершении карьеры

Лучший теннисист Португалии всех времен Жоао Соуза объявил о завершении карьеры.

Он завершит выступления в одиночном разряде на соревнованиях в Эшториле, которые состоятся в первую неделю апреля.

Отметим, что Соуза завершает карьеру из-за хронической травмы спины, которая мешала ему конкурировать и тренироваться в нормальных условиях.

34-летний португалец за свою карьеру выиграл 4 титула ATP и еще 8 раз играл в финалах. На его счету выход в четвертый круг на Уимблдоне и US Open, он входил в топ-30 мирового рейтинга в обоих разрядах.