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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 19:33 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:40
1081
0

Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»

Первый опыт тренера с длительными воздушными тревогами

27 февраля 2024, 19:33 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:40
1081
0
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Тренер «Шахтера» Марино Пушич оценил ситуацию с долгими воздушными тревогами и паузами в матчах. Подобный опыт в игре с «Александрией» стал первым для наставника.

«Что касается воздушных тревог, тот я сохраняю спокойствие и обсуждаю этот вопрос с окружающими. Знаю, что вчера вечером прилетели две ракеты. Не близко к нам, но можно было услышать и увидеть. Конечно, это неприятно, но это реальность, в которой живут украинцы и я вместе с ними. Мне очень жаль, я всем желаю сил».

«Конечно, на футболистов тревоги и паузы в матчах сильно влияют. Это не самый приятный и новый опыт, но мы показываем характер. Теперь у меня тоже есть опыт с тревогами и паузами».

«Возвращение фанов? Теперь это другие чувства, было приятно видеть фанов, пусть даже это не был заполненный стадион. Я обрадовался, когда увидел людей на трибунах», — сказал Пушич.

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Шахтер Донецк Марино Пушич российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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