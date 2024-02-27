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  4. Судаков попал в топ-10 интересного европейского рейтинга
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 19:19 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:53
641
4

Судаков попал в топ-10 интересного европейского рейтинга

Полузащитник «Шахтера» является одним из лучших молодых игроков Европы по количеству умных передач

27 февраля 2024, 19:19 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:53
641
4
Судаков попал в топ-10 интересного европейского рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков попал в топ-10 игроков интересного рейтинга футбольной обсерватории CIES.

Футболистов отбирали по одному из важнейших параметров для полузащитников: количество умных передач (передачи, идущие за линию обороны соперника – прим.) за 90 минут. При этом было введено возрастное ограничение – только футболисты, которым еще не исполнилось 23 года.

Георгий в данном списке занял 6-е место, отдавая 1.74 умных передач за 90 минут. Выше него по этому параметру находятся такие европейские звезды как Коул Палмер, Педри и Флориан Вирц.

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Коул Палмер Педри Флориан Вирц Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу рейтинг CIES статистика
Источник CIES
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Комментарии 4
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aleks8-48
Там наверное наблюдали только за распиаренными игроками. Они не видели пасы и игру Рубчинского. 
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+1
FunnyCat_____
пол бюджета шахтера идет на карманных судеек, а вторая половина на покупку рекламы для Судакова 
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+1
Виктор Войцеховский
Одни топы в списке. Фросиноне, АЗ, Сент-Трюден, Леванте, Митьюланд Точные передачи в ЛЧ или с Марселем пусть посчитают
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0
avk2307
По співвідношенню розміру клаусили до реальної вартості він №1
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0
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