Судаков попал в топ-10 интересного европейского рейтинга

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков попал в топ-10 игроков интересного рейтинга футбольной обсерватории CIES.

Футболистов отбирали по одному из важнейших параметров для полузащитников: количество умных передач (передачи, идущие за линию обороны соперника – прим.) за 90 минут. При этом было введено возрастное ограничение – только футболисты, которым еще не исполнилось 23 года.

Георгий в данном списке занял 6-е место, отдавая 1.74 умных передач за 90 минут. Выше него по этому параметру находятся такие европейские звезды как Коул Палмер, Педри и Флориан Вирц.