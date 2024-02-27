Судаков попал в топ-10 интересного европейского рейтинга
Полузащитник «Шахтера» является одним из лучших молодых игроков Европы по количеству умных передач
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков попал в топ-10 игроков интересного рейтинга футбольной обсерватории CIES.
Футболистов отбирали по одному из важнейших параметров для полузащитников: количество умных передач (передачи, идущие за линию обороны соперника – прим.) за 90 минут. При этом было введено возрастное ограничение – только футболисты, которым еще не исполнилось 23 года.
Георгий в данном списке занял 6-е место, отдавая 1.74 умных передач за 90 минут. Выше него по этому параметру находятся такие европейские звезды как Коул Палмер, Педри и Флориан Вирц.
Most through/smart balls* per 90', U2⃣3⃣s in 7⃣2⃣ leagues 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 27, 2024
1⃣ #MatiasSoule 🇦🇷
2⃣ #ColePalmer 🏴
3⃣ #MyronVanBrederode 🇳🇱#Pedri 🇪🇸 #Wirtz 🇩🇪 #Sudakov 🇺🇦 #Steuckers 🇧🇪 #Sucic 🇭🇷 #Alvarez 🇪🇸 #Simsir 🇹🇷
* Behind the opponent defensive line@CIES_Football analysis with @Wyscout 🤩 pic.twitter.com/rmRRTED1SO
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