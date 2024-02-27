Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером

В понедельник, 26 февраля 2024 года, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Александрия» и донецкий «Шахтер». Игра закончилась со счетом 0:0.

Однако уже через день появилась информация, что команда Руслана Ротаня может получить техническое поражение за то, что на поле вышел не зарегистрированный в составе «горожан» полузащитник Иван Калюжный.

Эту информацию подтвердил журналист Игорь Бурбас. Более того, известный инсайдер добавил интересную деталь: об этой ситуации «Александрия» узнала буквально час назад. Проинформировал их не делегат матча и не представитель УПЛ, а один из работников «Шахтера».