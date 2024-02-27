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  4. Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 18:35 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:07
6125
22

Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером

Команда Руслана Ротаня сама лишь недавно узнала об угрозе технического поражения

27 февраля 2024, 18:35 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:07
6125
22
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
УПЛ

В понедельник, 26 февраля 2024 года, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Александрия» и донецкий «Шахтер». Игра закончилась со счетом 0:0.

Однако уже через день появилась информация, что команда Руслана Ротаня может получить техническое поражение за то, что на поле вышел не зарегистрированный в составе «горожан» полузащитник Иван Калюжный.

Эту информацию подтвердил журналист Игорь Бурбас. Более того, известный инсайдер добавил интересную деталь: об этой ситуации «Александрия» узнала буквально час назад. Проинформировал их не делегат матча и не представитель УПЛ, а один из работников «Шахтера».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк техническое поражение Александрия Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Александрия - Шахтер Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 22
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Андрій Заліщук
тянуть Шахтар як можуть, ну який технарь???
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+6
analex
Не вийшло на полі , вийде під килимом
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+3
Fant24
Саме цікаве що всі повідомляють про новини працівники шахтаря .враження що сепари з донецька захватили все що сожна і не в себе в днрі а тут в нас 
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+3
avk2307
А до цього бурбас казав, що Русол перейде в Карпати, Кравеця продадуть за борги і ще багато цікавих новин від нього було. 
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+3
valerafan1
Технічної поразки немає і не буде. Даунята, не радійте.
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+3
avk2307
Друга за сьогодні стаття про ситуацію навколо матчу Олександрія-шд. відрізняється від першої тільки одним реченням: "Цю інформацію підтвердив журналіст бурбас"
І ШО? що за авторитет бурбас? 
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+2
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Fant24
При такої нікчемної гри як у кротів немає іншого виходу 
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+2
_Tor78nado99rly_
Тобто, Калюжний може бути зареєстрований у клубі як гравець, але цілком можливо, що він не був заявлений конкретно на гру з ФК "Шахтар" (Донецьк). Якщо це матиме підтвердження - технічна поразка ФК "Олександрія" (Кіровоград) цілком очевидна. 
Це вже проблеми керівництва цього клубу, що вони проґавили цей момент з поданням завки на участь Калюжного у цьому матчі.
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0
BUCH
Просто смішно...😵😵😵
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0
Gargantua
аяяя, а кто же это наделал?
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0
Mr Voevudskiy
Ох и балбесы 
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0
shoko
Дуже складно розуміються такі речі. По-перше, такі "кабінетні перемоги",  я вважаю, Шахтарю не додають іміджевих досягнень, а навпаки якийсь негативний відтінок (у мене наприклад) ... але...Як то кажуть у відомій рекламі "Ти не ти коли голодний"(у цьому випадку до залікових балів у таблиці). І але по-друге. А до чого до цієї проблеми  Шахтар? Це вимога регламенту УПЛ,а не якісь підкилимні ігри . Будь на місці Шахтаря Динамо, Дніпро, Зоря, Полісся, Кривбас чи навіть Оболонь з Вересом і  Минайєм - вони б так само педалювали цю тему і звертали увагу УПЛ на порушення регламенту. Причому ці норми, які були порушені, ну настільки елементарні що навіть відмазку тяжко придумати в голові для менеджменту Олександрії. І ті недалекі які пишуть що технаря не буде - тільки підтверджують свою тупість. Якщо у такому випадку не буде технаря (якщо інформація про незареєстрованого гравця дійсно підтвердиться) то УАФ жахне УПЛ, а УЄФА жахне УАФ. Це буде прецедент що будь яка команда може в Національному !!! Чемпіонаті випускати будь яких футболістів на перегляді )) мимо бази гравців, а база для УЄФА - це святий Грааль. Тут потрібно думати не про ШД, а як так Олександрія прої..ала. Чи це була свідома диверсія? Хай у своєму клубі розбираються.
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-1
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Alex T
Какой срам как болелы шахты все хотят псевдопобеду им что б дали - пздц просто 
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-2
ALKOSruLKA
Олександрія - колгосп! Найміть якихось студентів в помічники Вашому топ-менеджменту...  На такій фігні втрачати цінні очки?...
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-4
Xvalenok03
Новость не подверждена ничем.
Зато сколько вощмущения у динамовских тролей. 
Как-будто ихней динаме грозит техпоражение. 
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-5
Xvalenok03
Интересно получается
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-5
zelc006
Це зрада, чи перемога?
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-7
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