Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Команда Руслана Ротаня сама лишь недавно узнала об угрозе технического поражения
В понедельник, 26 февраля 2024 года, состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Александрия» и донецкий «Шахтер». Игра закончилась со счетом 0:0.
Однако уже через день появилась информация, что команда Руслана Ротаня может получить техническое поражение за то, что на поле вышел не зарегистрированный в составе «горожан» полузащитник Иван Калюжный.
Эту информацию подтвердил журналист Игорь Бурбас. Более того, известный инсайдер добавил интересную деталь: об этой ситуации «Александрия» узнала буквально час назад. Проинформировал их не делегат матча и не представитель УПЛ, а один из работников «Шахтера».
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І ШО? що за авторитет бурбас?
Це вже проблеми керівництва цього клубу, що вони проґавили цей момент з поданням завки на участь Калюжного у цьому матчі.
Зато сколько вощмущения у динамовских тролей.
Как-будто ихней динаме грозит техпоражение.