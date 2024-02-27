Другие новости27 февраля 2024, 18:25 | Обновлено 27 февраля 2024, 18:33
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Важные события во всех видах спорта
27 февраля 2024, 18:25 | Обновлено 27 февраля 2024, 18:33
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Во вторник, 27 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30. Борнмут – Лестер
21:45. Блэкберн – Ньюкасл
22:00. Лутон Таун – Манчестер Сити
21:45. Лион – Страсбург
22:30. Реал Сосьедад – Мальорка
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