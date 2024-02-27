ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля

Во вторник, 27 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30. Борнмут – Лестер

1.58 – 4.65 – 5.50

21:45. Блэкберн – Ньюкасл

6.20 – 5.10 – 1.49

22:00. Лутон Таун – Манчестер Сити

11.0 – 6.10 – 1.29

21:45. Лион – Страсбург

1.82 – 3.80 – 4.65

22:30. Реал Сосьедад – Мальорка

1.58 – 3.75 – 7.90