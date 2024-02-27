Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Другие новости
27 февраля 2024, 18:25 | Обновлено 27 февраля 2024, 18:33
26
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля

Важные события во всех видах спорта

27 февраля 2024, 18:25 | Обновлено 27 февраля 2024, 18:33
26
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30. Борнмут – Лестер

Favbet 1.58 – 4.65 – 5.50

21:45. Блэкберн – Ньюкасл

Favbet 6.20 – 5.10 – 1.49

22:00. Лутон Таун – Манчестер Сити

Favbet 11.0 – 6.10 – 1.29

21:45. Лион – Страсбург

Favbet 1.82 – 3.80 – 4.65

22:30. Реал Сосьедад – Мальорка

Favbet 1.58 – 3.75 – 7.90

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 февраля
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Футбол | 26 февраля 2024, 23:59 33
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо

Команда Мичела уверенно провела второй тайм

Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Другие виды | 27 февраля 2024, 06:18 0
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки

Главные новости за 26 февраля на Sport.ua

Дефицит бюджета УАФ может еще увеличиться
Футбол | 27.02.2024, 12:03
Дефицит бюджета УАФ может еще увеличиться
Дефицит бюджета УАФ может еще увеличиться
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскле разрешено проводить матчи со зрителями
Футбол | 27.02.2024, 17:20
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскле разрешено проводить матчи со зрителями
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскле разрешено проводить матчи со зрителями
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Футбол | 27.02.2024, 07:07
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
25.02.2024, 20:25 23
Футбол
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
25.02.2024, 22:45
Бокс
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
26.02.2024, 13:13 4
Бокс
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
26.02.2024, 13:42 11
Футбол
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем