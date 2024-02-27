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ITF
27 февраля 2024, 18:36 |
394
0

Американского теннисиста дисквалификацировали за каннабис

В ближайшие два года Кейси Кания не сможет выступать

27 февраля 2024, 18:36 |
394
0
Американского теннисиста дисквалификацировали за каннабис
The University of North Carolina. Кейси Кания

Американский теннисист Кейси Кания был отстранен на два года за нарушение антидопинговой программы.

21-летний спортсмен на челленджере в Кэри сдал образец мочи, который содержал каннабис, запрещенный в соревнованиях по списку WADA. Теннисист не смог объяснить его происхождение и не предоставил терапевтического исключения.

Международное теннисное агентство по вопросам добропорядочности (ITIA) пришло к выводу, что Кания не пытался сознательно нарушить положения Программы против допинга в теннисе (TADP), поэтому дисквалификация составила 2 года, а не 4.

Время отстранения - со 2 февраля 2024 до 1 февраля 2026. Кейси Кания никогда не поднимался выше 1300 места в мировом рейтинге.

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дисквалификация допинг
Источник International Tennis Integrity Agency
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