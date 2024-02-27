Даяна Ястремская – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Сан-Диего
27 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
В первом раунде пятая сеяная украинка сразится с американкой Кэролайн Доулхайд (№45 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Barnes Stadium. Время начала матча – 23:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
Победительница матча в следующем раунде сыграет с Каролин Возняцки (№206 WTA) или Анной Блинковой (№51 WTA).
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