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  4. Даяна Ястремская – Кэролайн Доулхайд. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 февраля 2024, 17:53 |
826
0

Даяна Ястремская – Кэролайн Доулхайд. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Сан-Диего

27 февраля 2024, 17:53 |
826
0
Даяна Ястремская – Кэролайн Доулхайд. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

27 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В первом раунде пятая сеяная украинка сразится с американкой Кэролайн Доулхайд (№45 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Barnes Stadium. Время начала матча – 23:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Каролин Возняцки (№206 WTA) или Анной Блинковой (№51 WTA).

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Источник Sport.ua
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