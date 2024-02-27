Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард сборной Германии сколотил состояние на кебабах и мороженом
Германия
27 февраля 2024, 17:27 |
1198
0

Экс-форвард сборной Германии сколотил состояние на кебабах и мороженом

38-летний Лукас Подольски продолжает свою футбольную карьеру

27 февраля 2024, 17:27 |
1198
0
Экс-форвард сборной Германии сколотил состояние на кебабах и мороженом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Подольски

38-летний бывший форвард сборной Германии Лукас Подольски (130 матчей и 49 голов за Бундестим) смог правильно вкладывать деньги, которые зарабатывал на протяжении футбольной карьеры, и сейчас владеет состоянием в 210 миллионов евро.

Футболист вместе с партнерами построил целую бизнес-империю в Германии. Его бизнес включает сеть магазинов по продаже кебабов и бренд мороженого. Помимо этого, Подольски также владеет музыкальным фестивалем и спортивным центром.

Отметим, что пока Подольски особо не вникает в бизнес-дела, поскольку продолжает свою футбольную карьеру. Форвард выступает в польской Экстракляссе за «Гурник» из города Забже, за который в нынешнем сезоне провел 18 матчей и забил 3 мяча.

По теме:
Нагельсманн анонсировал изменения в составе Бундестим перед Евро-2024
Надо согласиться? Наставник сборной Германии раскритиковал политику Баварии
Кроос возвращается в сборную Германии
Лукас Подольски сборная Германии по футболу бизнес Гурник Забже
Источник Give me Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
Футбол | 27 февраля 2024, 00:33 5
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо

Виктор сумел открыть счет в этом поединке

Довбик отреагировал на победу в матче против Райо, в котором забил Цыганков
Футбол | 27 февраля 2024, 16:30 0
Довбик отреагировал на победу в матче против Райо, в котором забил Цыганков
Довбик отреагировал на победу в матче против Райо, в котором забил Цыганков

Украинский нападающий «Жироны» сравнил клубный стадион с домом

ВИДЕО. Мудрик эмоционально отреагировал на поражение в финале Кубка лиги
Футбол | 27.02.2024, 15:10
ВИДЕО. Мудрик эмоционально отреагировал на поражение в финале Кубка лиги
ВИДЕО. Мудрик эмоционально отреагировал на поражение в финале Кубка лиги
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
Футбол | 26.02.2024, 23:28
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
Футбол | 26.02.2024, 22:59
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
27.02.2024, 06:18
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
26.02.2024, 21:23 1
Футбол
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
26.02.2024, 23:59 33
Футбол
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
26.02.2024, 14:27 6
Футбол
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
26.02.2024, 00:28
Футбол
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
26.02.2024, 13:13 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем