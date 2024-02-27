Экс-форвард сборной Германии сколотил состояние на кебабах и мороженом

38-летний бывший форвард сборной Германии Лукас Подольски (130 матчей и 49 голов за Бундестим) смог правильно вкладывать деньги, которые зарабатывал на протяжении футбольной карьеры, и сейчас владеет состоянием в 210 миллионов евро.

Футболист вместе с партнерами построил целую бизнес-империю в Германии. Его бизнес включает сеть магазинов по продаже кебабов и бренд мороженого. Помимо этого, Подольски также владеет музыкальным фестивалем и спортивным центром.

Отметим, что пока Подольски особо не вникает в бизнес-дела, поскольку продолжает свою футбольную карьеру. Форвард выступает в польской Экстракляссе за «Гурник» из города Забже, за который в нынешнем сезоне провел 18 матчей и забил 3 мяча.