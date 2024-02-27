ОФИЦИАЛЬНО. Ворскле разрешено проводить матчи со зрителями

Полтавская «Ворскла» официально объявила, что матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги против ровенского «Вереса» пройдет при поддержке зрителей на трибунах.

Учитывая все требования регламента по проведению матчей УПЛ во время действия военного положения на всей территории Украины, клуб выполнил все условия организации мер безопасности зрителей на трибунах и всех участников футбольного матча. В результате этого было получено разрешение на проведение официальных встреч на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского сезона 2023/2024 со зрителями, количество которых не будет превышать 1000 человек.

Все средства, полученные от проведения матчей на домашней арене «Ворсклы», обещают направить на помощь Вооруженным силам Украины. Сейчас один болельщик может приобрести только один билет.