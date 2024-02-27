Президент Металлиста 1925: «Зинченко и Мудрик – это гордость для меня»

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов поделился впечатлениями от выступлений украинских футболистов в зарубежных топ-чемпионатах.

– Вопрос относительно лучшего, по Вашему мнению, футболиста прошлого года тоже отпадает? Вы более болеете за команду, или все же есть какой-то футболист в Украине, который вам импонирует и Вы его можете выделить? В мире вообще есть какой-то футболист, за которого Вы болеете, или Вы только за команду?

– Конечно, очень круто, когда читаю о Зинченко или о Мудрике – это гордость для меня, ведь мы украинцы. Абсолютно точно можно сказать, что «Жирона», например, сейчас построена на результатах украинцев. И это классно. Радует, что на острие команды украинцы? Конечно.

Ранее Владимир Носов поделился амбициозными планами относительно участия «Металлиста 1925» в Лиге чемпионов.