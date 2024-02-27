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  4. Президент Металлиста 1925: «Зинченко и Мудрик – это гордость для меня»
Англия
27 февраля 2024, 18:24 |
174
0

Президент Металлиста 1925: «Зинченко и Мудрик – это гордость для меня»

Владимир Носов впечетлен выступлениями украинских легионеров

27 февраля 2024, 18:24 |
174
0
Президент Металлиста 1925: «Зинченко и Мудрик – это гордость для меня»
ТСН. Владимир Носов

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов поделился впечатлениями от выступлений украинских футболистов в зарубежных топ-чемпионатах.

Вопрос относительно лучшего, по Вашему мнению, футболиста прошлого года тоже отпадает? Вы более болеете за команду, или все же есть какой-то футболист в Украине, который вам импонирует и Вы его можете выделить? В мире вообще есть какой-то футболист, за которого Вы болеете, или Вы только за команду?

– Конечно, очень круто, когда читаю о Зинченко или о Мудрике – это гордость для меня, ведь мы украинцы. Абсолютно точно можно сказать, что «Жирона», например, сейчас построена на результатах украинцев. И это классно. Радует, что на острие команды украинцы? Конечно.

Ранее Владимир Носов поделился амбициозными планами относительно участия «Металлиста 1925» в Лиге чемпионов.

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Владимир Носов Металлист 1925 Михаил Мудрик Александр Зинченко Артем Довбик Виктор Цыганков Челси Арсенал Лондон Жирона Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу чемпионат Украины по футболу Ла Лига Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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