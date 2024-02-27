Ангелина Калинина – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Остине
27 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
В матче первого раунда украинка сразится против Сары Бейлек из Чехии (№132 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grandstand после матча Таунсенд – Контрерас. Ориентировочное время начала матча – не ранее 21:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Камилой Осорио из Колумбии (№98 WTA).
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