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  4. Ангелина Калинина – Сара Бейлек. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 февраля 2024, 17:15 |
250
0

Ангелина Калинина – Сара Бейлек. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Остине

27 февраля 2024, 17:15 |
250
0
Ангелина Калинина – Сара Бейлек. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

27 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче первого раунда украинка сразится против Сары Бейлек из Чехии (№132 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grandstand после матча Таунсенд – Контрерас. Ориентировочное время начала матча – не ранее 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Камилой Осорио из Колумбии (№98 WTA).

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Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Остин
Источник Sport.ua
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