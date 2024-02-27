Эрик ТЕН ХАГ: «Ни один защитник не может остановить Антони»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал бразильского вингера Антони:

«Я знаю, на что он способен. Он очень способный. Когда он играет так, как тот Антони, которого я знал в прошлом, его не остановить, ни один защитник не может его остановить, потому что он один из самых быстрых игроков на первых 10 ярдах.

Когда он начнет показывать такую игру, он будет играть. Я уверен, что он сделает это в будущем, я уверен, что он устойчив, у него есть характер, и он будет бороться, и я поддерживаю его. Сейчас он должен ждать своего шанса, и как только шанс появится, он должен его использовать».

В этом сезоне АПЛ Антони провел 20 матчей, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Tramsfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.