Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо сменил клуб в Казахстане
Другие новости
27 февраля 2024, 17:06 |
625
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо сменил клуб в Казахстане

Последние три года Дмитрий Рыжук выступал за «Окжетпес»

27 февраля 2024, 17:06 |
625
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо сменил клуб в Казахстане
ФК Шахтер. Дмитрий Рыжук

31-летний украинский защитник Дмитрий Рыжук подписал контракт с «Шахтером» из Караганды.

О переходе сообщил официальный сайт «горняков», подробности сделки не разглашаются.

Последние три года футболист провел в другом казахстанском клубе – «Окжетпесе», который по итогам прошлого сезона занял 12-е место и вылетел в первую лигу.

Отметим, что Рыжук – воспитанник «Динамо», выступал за вторую команду киевлян в Первой лиге. Также в Украине защищал цвета харьковского «Металлиста» и одесского «Черноморца», за границей поиграл за израильские «Хапоэль» (Акко) и «Хапоэль» (Афула), а также белорусский ФК «Минск».

По теме:
ПЛАСТУН: Не советовался с Бесединым и Макаренко перед переходом в Ордабасы
Из УПЛ предложений не было. Пластун рассказал, почему перешел в Ордабасы
Игорь ПЛАСТУН: «Если видишь россиянина на своем пути, то не надо ужасаться»
Дмитрий Рыжук Шахтер Караганда чемпионат Казахстана по футболу Окжетпес
Источник ФК Шахтер Караганда
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
Футбол | 26 февраля 2024, 22:59 4
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»

Украинец продолжает собирать критику

Довбик отреагировал на победу в матче против Райо, в котором забил Цыганков
Футбол | 27 февраля 2024, 16:30 0
Довбик отреагировал на победу в матче против Райо, в котором забил Цыганков
Довбик отреагировал на победу в матче против Райо, в котором забил Цыганков

Украинский нападающий «Жироны» сравнил клубный стадион с домом

Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Футбол | 26.02.2024, 21:23
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Другие виды | 27.02.2024, 06:18
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Футбол | 27.02.2024, 14:42
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
25.02.2024, 19:12 2
Футбол
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который разделил на до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
26.02.2024, 13:13 4
Бокс
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 15
Футбол
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
26.02.2024, 13:42 11
Футбол
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
27.02.2024, 00:33 5
Футбол
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
25.02.2024, 22:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем