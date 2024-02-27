ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо сменил клуб в Казахстане

31-летний украинский защитник Дмитрий Рыжук подписал контракт с «Шахтером» из Караганды.

О переходе сообщил официальный сайт «горняков», подробности сделки не разглашаются.

Последние три года футболист провел в другом казахстанском клубе – «Окжетпесе», который по итогам прошлого сезона занял 12-е место и вылетел в первую лигу.

Отметим, что Рыжук – воспитанник «Динамо», выступал за вторую команду киевлян в Первой лиге. Также в Украине защищал цвета харьковского «Металлиста» и одесского «Черноморца», за границей поиграл за израильские «Хапоэль» (Акко) и «Хапоэль» (Афула), а также белорусский ФК «Минск».