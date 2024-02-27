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Германия
27 февраля 2024, 16:45 |
343
0

В Баварии озвучили требования для нового главного тренера

Спортивный директор привел в пример мадридский «Реал»

27 февраля 2024, 16:45 |
343
0
В Баварии озвучили требования для нового главного тренера
ФК Бавария. Макс Эберль

Новый спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль, который вступит в свою должность с 1 марта, обрисовал критерии, которые клуб будет учитывать при поиске нового главного тренера.

Напомним, ранее стало известно, что Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенцев по окончании сезона.

«Нам нужен тренер, который соответствует клубу и его амбициям, который также соответствует нашим с директором клуба Кристофом Фройндом представлениям о команде. Такие игроки, как Тель и Мусиала, — это молодые футболисты, которым нужно играть. Другие великие клубы, такие как «Реал», справились с подобным, интегрировав Камавингу и Тчуамени в полузащиту с Кроосом, Модричем и Каземиро. Именно такой тренер нам нужен. Нам нужен тренер, который хочет работать с такими игроками.

Язык? Он должен говорить на языке, на котором мы все говорим, на немецком или английском. Это критерий, но не исключающий. Кандидаты есть», — цитирует Эберля Get German Football News.

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Макс Эберль Бавария назначение тренера спортивный директор
Источник Get Football News Germany
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