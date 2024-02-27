Довбик отреагировал на победу в матче против Райо, в котором забил Цыганков

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (3:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании:

«Победа на нашем стадионе очень важна, ведь он для нас как дом».

Сам Артем Довбик в этой игре провел на поле 73 минуты, но не сумел отличиться результативным действием. Таким образом, на счету 26-летнего футболиста остается 14 забитых мячей и 5 голевых передач в 24 поединках Ла Лиги.

Ранее мыслями после победы над «Райо Вальекано» поделился Виктор Цыганков, чей гол открыл счет в этом матче.