Президент Ла Лиги: «Есть ощущение, что Мбаппе перешел в Реал»
Форвард и его представители проведут встречу с эмиром Катара
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение, что переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся.
«У меня есть ощущение, что Килиан Мбаппе перешел в «Реал» Мадрид», — цитирует Тебаса инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Также источник сообщает, что Мбаппе и его представители проведут встречу с эмиром Катара. Вот только на ней вряд ли будет обговариваться возможность продления контракта с ПСЖ, поскольку форвард дал ясно понять о своих дальнейших намерениях.
Ранее стало известно, что 25-летний Мбаппе подписал предварительный контракт с «Реалом», он станет игроком мадридского клуба летом 2024 года.
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