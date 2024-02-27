Президент Ла Лиги: «Есть ощущение, что Мбаппе перешел в Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение, что переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся.

«У меня есть ощущение, что Килиан Мбаппе перешел в «Реал» Мадрид», — цитирует Тебаса инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Также источник сообщает, что Мбаппе и его представители проведут встречу с эмиром Катара. Вот только на ней вряд ли будет обговариваться возможность продления контракта с ПСЖ, поскольку форвард дал ясно понять о своих дальнейших намерениях.

Ранее стало известно, что 25-летний Мбаппе подписал предварительный контракт с «Реалом», он станет игроком мадридского клуба летом 2024 года.