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Испания
27 февраля 2024, 16:27 |
339
0

Президент Ла Лиги: «Есть ощущение, что Мбаппе перешел в Реал»

Форвард и его представители проведут встречу с эмиром Катара

27 февраля 2024, 16:27 |
339
0
Президент Ла Лиги: «Есть ощущение, что Мбаппе перешел в Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение, что переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» состоялся.

«У меня есть ощущение, что Килиан Мбаппе перешел в «Реал» Мадрид», — цитирует Тебаса инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Также источник сообщает, что Мбаппе и его представители проведут встречу с эмиром Катара. Вот только на ней вряд ли будет обговариваться возможность продления контракта с ПСЖ, поскольку форвард дал ясно понять о своих дальнейших намерениях.

Ранее стало известно, что 25-летний Мбаппе подписал предварительный контракт с «Реалом», он станет игроком мадридского клуба летом 2024 года.

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Хавьер Тебас Килиан Мбаппе Ла Лига трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги ПСЖ Реал Мадрид
Источник Фабрицио Романо
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