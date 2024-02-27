Фердинанд заявил, что Артета покинул бы Арсенал ради работы в МЮ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета точно оставил бы свою должность ради работы в клубе из красной части Манчестера:

«Артета оставил бы «Арсенал», чтобы уйти в «Манчестер Юнайтед». 100%. Он сделал бы это. Никто не говорит, что это происходит, но просто представьте, что «Манчестер Юнайтед» сказал: «Эрик тен Хаг, спасибо», или Эрик тен Хаг ушел в «Баварию».

Тогда «Манчестер Юнайтед» говорит: «Да, на первом месте в нашем списке Артета». Артета заходит и говорит своим футболистам из «Арсенала»: «Слушайте, ребята, это было эмоционально, но я должен двигаться, я должен уйти».

Ранее Рио Фердинанд заявил, что не считает лидера «Арсенала» Букайо Сака игроком мирового уровня.