Фердинанд заявил, что Артета покинул бы Арсенал ради работы в МЮ
Бывший игрок «красных дьяволов» поделился странным мнением.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета точно оставил бы свою должность ради работы в клубе из красной части Манчестера:
«Артета оставил бы «Арсенал», чтобы уйти в «Манчестер Юнайтед». 100%. Он сделал бы это. Никто не говорит, что это происходит, но просто представьте, что «Манчестер Юнайтед» сказал: «Эрик тен Хаг, спасибо», или Эрик тен Хаг ушел в «Баварию».
Тогда «Манчестер Юнайтед» говорит: «Да, на первом месте в нашем списке Артета». Артета заходит и говорит своим футболистам из «Арсенала»: «Слушайте, ребята, это было эмоционально, но я должен двигаться, я должен уйти».
Ранее Рио Фердинанд заявил, что не считает лидера «Арсенала» Букайо Сака игроком мирового уровня.
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