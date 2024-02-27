Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию

Шотландский левый защитник английского «Ливерпуля» Эндрю Робертсон стал трансферной целью мюнхенской «Баварии», сообщает известное издание Daily Mail.

По информации источника, 29-летний футболист считается лучшим вариантом на замену канадскому лефтбеку Альфонсо Дэвису, который, как стало известно ранее, близок к переходу в мадридский «Реал».

В этом сезоне Эндрю Робертсон провел 15 матчей за «Ливерпуль», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана сборной Шотландии в 35 миллионов евро.