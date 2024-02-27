Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию
Германия
27 февраля 2024, 16:15 | Обновлено 27 февраля 2024, 16:16
1067
0

Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию

Эндрю Робертсон является лучшим вариантом для замены Альфонсо Дэвиса

27 февраля 2024, 16:15 | Обновлено 27 февраля 2024, 16:16
1067
0
Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон

Шотландский левый защитник английского «Ливерпуля» Эндрю Робертсон стал трансферной целью мюнхенской «Баварии», сообщает известное издание Daily Mail.

По информации источника, 29-летний футболист считается лучшим вариантом на замену канадскому лефтбеку Альфонсо Дэвису, который, как стало известно ранее, близок к переходу в мадридский «Реал».

В этом сезоне Эндрю Робертсон провел 15 матчей за «Ливерпуль», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана сборной Шотландии в 35 миллионов евро.

По теме:
В Баварии озвучили требования для нового главного тренера
Президент Ла Лиги: «Есть ощущение, что Мбаппе перешел в Реал»
Украинский нападающий пытался трудоустроиться в клубе из беларуси
трансферы Бавария Реал Мадрид трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Альфонсо Дэвис трансферы Ла Лиги Ливерпуль Эндрю Робертсон
Источник Daily Mail
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реала будет два Мбаппе? Килиан попросил клуб подписать его родственника
Футбол | 27 февраля 2024, 13:47 8
В Реала будет два Мбаппе? Килиан попросил клуб подписать его родственника
В Реала будет два Мбаппе? Килиан попросил клуб подписать его родственника

Этан Мбаппе может перейти в «Реал»

Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Футбол | 27 февраля 2024, 06:43 8
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера

Украинский страж ворот провел девятый сухой матч в сезоне

ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
Футбол | 27.02.2024, 13:17
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
Стала известна стоимость билетов на домашние матчи Шахтера в УПЛ
Футбол | 27.02.2024, 14:35
Стала известна стоимость билетов на домашние матчи Шахтера в УПЛ
Стала известна стоимость билетов на домашние матчи Шахтера в УПЛ
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
Футбол | 26.02.2024, 22:59
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
26.02.2024, 13:42 10
Футбол
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
27.02.2024, 06:18
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
26.02.2024, 15:36 2
Футбол
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
«Забудьте об этом». Отец Фьюри обратился к сторонникам Усика
26.02.2024, 13:13 4
Бокс
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
27.02.2024, 00:33 5
Футбол
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем