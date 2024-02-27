Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию
Эндрю Робертсон является лучшим вариантом для замены Альфонсо Дэвиса
Шотландский левый защитник английского «Ливерпуля» Эндрю Робертсон стал трансферной целью мюнхенской «Баварии», сообщает известное издание Daily Mail.
По информации источника, 29-летний футболист считается лучшим вариантом на замену канадскому лефтбеку Альфонсо Дэвису, который, как стало известно ранее, близок к переходу в мадридский «Реал».
В этом сезоне Эндрю Робертсон провел 15 матчей за «Ливерпуль», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана сборной Шотландии в 35 миллионов евро.
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