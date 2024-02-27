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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 15:38 |
1010
0

Стал известен характер повреждения Зубкова

Футболист рассказал о том, что произошло в игре с «Александрией»

27 февраля 2024, 15:38 |
1010
0
Стал известен характер повреждения Зубкова
ФК Шахтер. Александр Зубков

Во вчерашнем матче 18-го тура «Александрия» – «Шахтер» произошел эпизод, который вызвал беспокойство не только со стороны тренеров и болельщиков донецкого клуба, но и сборной Украины.

Шла 30-я минута игры, когда в верховой дуэли за мяч столкнулись александриец Иван Калюжный и дончанин Александр Зубков. Для второго из них этот игровой момент завершился не лучшим образом: через пять минут ведущий игрок «Шахтера», покидавший поле в сопровождении медперсонала, был заменен на Марьяна Шведа.

Как удалось узнать Sport.ua, ничего серьезного в результате столкновения не произошло – у Зубкова ушиб. Это и подтвердил сам футболист, которому, к счастью, не придется беспокоиться о восстановлении до ближайшего тренировочного сбора национальной сборной Украины.

- Все хорошо. Был ушиб. Ушиб бок и не мог двигаться, – сказал игрок. – Думаю, что несколько дней – и все будет хорошо.

В нынешнем чемпионате Александр Зубков провел за «Шахтер» 16 матчей, в которых отличился четырьмя результативными ударами.

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Александр Зубков Шахтер Донецк травма Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер сборная Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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