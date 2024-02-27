Израильский легионер рассказал, почему расторг контракт с Черноморцем
Гай Хадида соблазнился предложением от другого клуба
Израильский полузащитник Гай Хадида рассказал, почему разорвал контракт с одесским «Черноморцем».
– Вы перешли в «Черноморец» в феврале 2023 года, а покинули Одессу через неполный год. Формулировка «по взаимному согласию сторон» является достаточно популярной сейчас в футболе. Все же каковы причины расставания с «Черноморцем»?
– Главная причина, почему я попросил расторгнуть контракт с «Черноморцем» – предложение от другого клуба. Появился вариант с Венгрией, «Залаэгерсегом». Я хотел что-то изменить в своей профессиональной карьере, хотел перейти к следующему этапу, поэтому решил принять предложение «Залаэгерсега».
– Связано ли Ваше расставание с «Черноморцем» с информацией о финансовых проблемах клуба?
– Отвечу так: это произошло не из-за финансовых вопросов.
Напомним, в начале февраля 2024 года Гай Хадида официально стал игроком венгерского «Залаэгерсега».
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