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  4. Израильский легионер рассказал, почему расторг контракт с Черноморцем
Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 15:33 |
809
0

Израильский легионер рассказал, почему расторг контракт с Черноморцем

Гай Хадида соблазнился предложением от другого клуба

27 февраля 2024, 15:33 |
809
0
Израильский легионер рассказал, почему расторг контракт с Черноморцем
ФК Черноморец. Гай Хадида

Израильский полузащитник Гай Хадида рассказал, почему разорвал контракт с одесским «Черноморцем».

– Вы перешли в «Черноморец» в феврале 2023 года, а покинули Одессу через неполный год. Формулировка «по взаимному согласию сторон» является достаточно популярной сейчас в футболе. Все же каковы причины расставания с «Черноморцем»?

– Главная причина, почему я попросил расторгнуть контракт с «Черноморцем» – предложение от другого клуба. Появился вариант с Венгрией, «Залаэгерсегом». Я хотел что-то изменить в своей профессиональной карьере, хотел перейти к следующему этапу, поэтому решил принять предложение «Залаэгерсега».

– Связано ли Ваше расставание с «Черноморцем» с информацией о финансовых проблемах клуба?

– Отвечу так: это произошло не из-за финансовых вопросов.

Напомним, в начале февраля 2024 года Гай Хадида официально стал игроком венгерского «Залаэгерсега».

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Гай Хадида Черноморец Одесса расторжение контракта Залаэгерсег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Венгрии по футболу
Источник Украинский футбол
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