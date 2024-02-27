Фанат озадачил жену Довбика просьбой о футболке Виталия Цыганкова

Юлия Довбик, жена украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика, отреагировала на просьбу неизвестного пользователя предоставить ему футболку мужа и Виталия Цыганкова.

Единственный нюанс: в «Жироне» нет футболиста, которого бы звали Виталий Цыганков. Скорее всего, болельщик имел в виду Виктора Цыганкова.

«Вот мне интересно, люди просят футболки с подписями, но банально не знают как зовут человека, чью футболку они просят? Это вообще как? Вызываю объяснительную бригаду», – написала Юлия в Instagram-stories.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел 21 матч в чемпионате Испании, отметившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.