Фанат озадачил жену Довбика просьбой о футболке Виталия Цыганкова
Юлия не понимает, как можно не знать имя человека, чью футболку ты просишь
Юлия Довбик, жена украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика, отреагировала на просьбу неизвестного пользователя предоставить ему футболку мужа и Виталия Цыганкова.
Единственный нюанс: в «Жироне» нет футболиста, которого бы звали Виталий Цыганков. Скорее всего, болельщик имел в виду Виктора Цыганкова.
«Вот мне интересно, люди просят футболки с подписями, но банально не знают как зовут человека, чью футболку они просят? Это вообще как? Вызываю объяснительную бригаду», – написала Юлия в Instagram-stories.
В этом сезоне Виктор Цыганков провел 21 матч в чемпионате Испании, отметившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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