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Украина. Премьер лига
27 февраля 2024, 14:35 |
869
3

Стала известна стоимость билетов на домашние матчи Шахтера в УПЛ

В день игры за посещение поединка придется платить больше

27 февраля 2024, 14:35 |
869
3
Стала известна стоимость билетов на домашние матчи Шахтера в УПЛ
Арена Львов

Сегодня, 27 февраля 2024 года, донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о старте продажи билетов на весенние матчи УПЛ, которые команда будет проводить на «Арене Львов».

Первым домашним поединком со зрителями станет встреча 19-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Кривбасс», которая состоится во Львове 3 марта в 18:00.

Стоимость стандартного билета составляет 200 грн. За VIP-место (без пакета гостеприимства) надо будет заплатить в 2.5 раз больше – 500 грн. При этом на ближайший матч один человек сможет приобрести только 4 билета.

Также отмечается, что будет действовать система приоритетов: покупая билет на матч «Шахтер» – «Кривбасс» сейчас, болельщик получает первоочередное право приобретения билетов на дальнейшие поединки чемпионата. Кроме этого, в сезоне 2023/24 будет работать система динамических цен. Это означает, что в день матча стоимость билетов будет выше, чем за несколько дней до поединка.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу билеты болельщики фанаты зрители финансы
Источник Sport.ua
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Swed
Чи не деньги для настоящих до 27.   Они в АТБ Виски с прицепом  пива в банках берут столько, что и на дрон хватило бы.
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Vitaliy Shevchenko
"без пакета гостинності" і там пакети роздають
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