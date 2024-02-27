Стала известна стоимость билетов на домашние матчи Шахтера в УПЛ

Сегодня, 27 февраля 2024 года, донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о старте продажи билетов на весенние матчи УПЛ, которые команда будет проводить на «Арене Львов».

Первым домашним поединком со зрителями станет встреча 19-го тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Кривбасс», которая состоится во Львове 3 марта в 18:00.

Стоимость стандартного билета составляет 200 грн. За VIP-место (без пакета гостеприимства) надо будет заплатить в 2.5 раз больше – 500 грн. При этом на ближайший матч один человек сможет приобрести только 4 билета.

Также отмечается, что будет действовать система приоритетов: покупая билет на матч «Шахтер» – «Кривбасс» сейчас, болельщик получает первоочередное право приобретения билетов на дальнейшие поединки чемпионата. Кроме этого, в сезоне 2023/24 будет работать система динамических цен. Это означает, что в день матча стоимость билетов будет выше, чем за несколько дней до поединка.