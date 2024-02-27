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Лига наций
27 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 27 февраля 2024, 14:16
372
0

Украина – Болгария. Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций

Ответный матч плей-офф женского турнира состоится в 15:00

27 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 27 февраля 2024, 14:16
372
0
Украина – Болгария. Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций
УАФ

Сегодня, 27 февраля 2024 года, женская сборная Украины по футболу на СК «Мардан» (Анталия, Турция) в ответном матче плей-офф Лиги наций примет соперниц из Болгарии. Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Первая игра закончилась со счетом 4:0 в пользу «сине-желтых».

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина: Самсон, Басанская, Шматко, Корсун, Петрик, Овдийчук, Химич, Панцулая, Апанащенко, Глущенко, Кравчук.

Болгария: Шаханска, Караинаванова, Димитрова, Я. Иванова, Кефалова, Найденова, Петрова, Станкова, Д. Иванова, Попадинова, Адрианова.

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Источник Sport.ua
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