Украина – Болгария. Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций
Ответный матч плей-офф женского турнира состоится в 15:00
Сегодня, 27 февраля 2024 года, женская сборная Украины по футболу на СК «Мардан» (Анталия, Турция) в ответном матче плей-офф Лиги наций примет соперниц из Болгарии. Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
Первая игра закончилась со счетом 4:0 в пользу «сине-желтых».
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Украина: Самсон, Басанская, Шматко, Корсун, Петрик, Овдийчук, Химич, Панцулая, Апанащенко, Глущенко, Кравчук.
Болгария: Шаханска, Караинаванова, Димитрова, Я. Иванова, Кефалова, Найденова, Петрова, Станкова, Д. Иванова, Попадинова, Адрианова.
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