Женщины. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи. Ответный матч.

Украина – Болгария - 0:0 (первый матч – 4:0)

Украина: Самсон – Шматко, Корсун, Петрик – Овдийчук, Апанащенко, Химич, Панцулая – Басанская – Глущенко, Кравчук.

Запасные: Боклач, Келюшик, Подольская, Котик, Семкив, Молодюк, Майбородина, Воронина, Малахова.

Болгария: Шаханская – Караиванова, Димитрова, Яница Иванова, Кефалова – Найденова, Петрова, Станкова – Димитра Иванова, Адрианова, Попадийнова.

Запасные: Илиева, Динева, Расина, Желева, Караджова, Надежда Иванова, Парапунова, Петкова, Атанасова, Сергеева.

Арбитр: Зузана Валентова (Словакия).

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

Во вторник, 27-го февраля, состоится ответный стыковой поединок женской Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Украина и Болгария. Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 15:00.

Нашим позициям во втором по силе дивизионе Лиги наций по итогам первой игры ничего не угрожает. 4:0 и тотальное преимущество над соперницами, которые, наверняка, уже потеряли веру в возможное повышение в классе. Но команда Владимира Пятенко вполне может придумать себе дополнительные проблемы. А иначе как она оказалась в стыковых матчах по итогам группового этапа?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Болгария, за которой можно следить в украинской версии сайта.