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Франция
27 февраля 2024, 12:46 | Обновлено 27 февраля 2024, 12:52
864
0

ПСЖ может продать вратаря сборной Италии

В клубе недовольны игрой Джанлуиджи Доннаруммы

27 февраля 2024, 12:46 | Обновлено 27 февраля 2024, 12:52
864
0
ПСЖ может продать вратаря сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Руководство «ПСЖ» недовольно игрой основного голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. 25-летний вратарь сборной Италии может быть продан ближайшим летом.

По информации немецких СМИ, «ПСЖ» определился с приоритетной кандидатурой на замену Доннарумме: это 26-летний швейцарский голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель.

Джанлуиджи Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» летом 2021 года свободным агентом. Контракт голкипера рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Источник Sky Germany
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