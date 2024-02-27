ПСЖ может продать вратаря сборной Италии

Руководство «ПСЖ» недовольно игрой основного голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. 25-летний вратарь сборной Италии может быть продан ближайшим летом.

По информации немецких СМИ, «ПСЖ» определился с приоритетной кандидатурой на замену Доннарумме: это 26-летний швейцарский голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель.

Джанлуиджи Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» летом 2021 года свободным агентом. Контракт голкипера рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.