Цыганков прокомментировал матч с Райо Вальекано, в котором забил гол

В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

В начале второго тайма счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.

Украинский хавбек прокомментировал победу в своих социальных сетях.

«Моя семья – мое вдохновение. Важная победа для команды, продолжаем мечтать», – написал Цыганков в инстаграме.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.