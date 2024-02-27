Цыганков прокомментировал матч с Райо Вальекано, в котором забил гол
Виктор помог «Жироне» набрать три очка
В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».
Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.
В начале второго тайма счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.
Украинский хавбек прокомментировал победу в своих социальных сетях.
«Моя семья – мое вдохновение. Важная победа для команды, продолжаем мечтать», – написал Цыганков в инстаграме.
В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.
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