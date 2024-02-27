Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков прокомментировал матч с Райо Вальекано, в котором забил гол
Испания
27 февраля 2024, 13:24 | Обновлено 27 февраля 2024, 13:31
949
0

Цыганков прокомментировал матч с Райо Вальекано, в котором забил гол

Виктор помог «Жироне» набрать три очка

27 февраля 2024, 13:24 | Обновлено 27 февраля 2024, 13:31
949
0
Цыганков прокомментировал матч с Райо Вальекано, в котором забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

В начале второго тайма счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.

Украинский хавбек прокомментировал победу в своих социальных сетях.

«Моя семья – мое вдохновение. Важная победа для команды, продолжаем мечтать», – написал Цыганков в инстаграме.

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

По теме:
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
В Испании оценили Довбика и Цыганкова в игре с Райо. Кого раскритиковали?
Хави может остаться коучем Барсы. У тренера есть одно условие
Райо Вальекано Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Футбол | 26 февраля 2024, 13:42 7
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке

Виталий Виценец и Геннадий Зубов как раз и пригласили Мирослава Зновенко в клуб

Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода
Футбол | 27 февраля 2024, 06:22 5
Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода
Довбик заинтересовал испанский гранд. Известна потенциальная сумма перехода

Украинский нападающий может перейти в «Атлетико»

Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Футбол | 27.02.2024, 07:07
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Футбол | 27.02.2024, 06:43
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
Анчелотти сказал Лунину несколько важных слов. Андрей поразил тренера
ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд
Футбол | 27.02.2024, 10:24
ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд
ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
27.02.2024, 06:18
Другие виды
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
25.02.2024, 08:46 8
MMA
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
26.02.2024, 00:50
Футбол
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
26.02.2024, 11:04 2
Футбол
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем