Между жизнью и смертью. Проблемы со здоровьем у экс-игрока Арсенала
Госпитализирован Кристоффер Ольссон
28-летний полузащитник норвежского «Мидтьюлланда» Кристоффер Ольссон, который ранее выступал за лондонский «Арсенал», попал в больницу в тяжелом состоянии.
К помощи медиков пришлось прибегнуть после того, как Ольссон потерял сознание у себя дома 20 февраля. Кристоффер был доставлен в больницу и в настоящее время подключен к аппарату ИВЛ.
Пресс-служба «Мидтьюлланда» уведомила, что у Ольссона подозревают острое заболевание головного мозга, которое не вызван внешними факторами.
В настоящее время врачи еще не поставили точный диагноз Кристофферу Ольссону.
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