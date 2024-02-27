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Англия
27 февраля 2024, 11:30 | Обновлено 27 февраля 2024, 11:36
859
0

Между жизнью и смертью. Проблемы со здоровьем у экс-игрока Арсенала

Госпитализирован Кристоффер Ольссон

27 февраля 2024, 11:30 | Обновлено 27 февраля 2024, 11:36
859
0
Между жизнью и смертью. Проблемы со здоровьем у экс-игрока Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоффер Ольссон

28-летний полузащитник норвежского «Мидтьюлланда» Кристоффер Ольссон, который ранее выступал за лондонский «Арсенал», попал в больницу в тяжелом состоянии.

К помощи медиков пришлось прибегнуть после того, как Ольссон потерял сознание у себя дома 20 февраля. Кристоффер был доставлен в больницу и в настоящее время подключен к аппарату ИВЛ.

Пресс-служба «Мидтьюлланда» уведомила, что у Ольссона подозревают острое заболевание головного мозга, которое не вызван внешними факторами.

В настоящее время врачи еще не поставили точный диагноз Кристофферу Ольссону.

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Арсенал Лондон Мидтьюлланд
Источник The Athletic
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