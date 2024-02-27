Между жизнью и смертью. Проблемы со здоровьем у экс-игрока Арсенала

28-летний полузащитник норвежского «Мидтьюлланда» Кристоффер Ольссон, который ранее выступал за лондонский «Арсенал», попал в больницу в тяжелом состоянии.

К помощи медиков пришлось прибегнуть после того, как Ольссон потерял сознание у себя дома 20 февраля. Кристоффер был доставлен в больницу и в настоящее время подключен к аппарату ИВЛ.

Пресс-служба «Мидтьюлланда» уведомила, что у Ольссона подозревают острое заболевание головного мозга, которое не вызван внешними факторами.

В настоящее время врачи еще не поставили точный диагноз Кристофферу Ольссону.