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  4. ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал практически невозможно остановить»
Англия
27 февраля 2024, 13:47 |
161
0

ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал практически невозможно остановить»

Наставник «Манчестер Сити» знает силу соперников

27 февраля 2024, 13:47 |
161
0
ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал практически невозможно остановить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

— Что вы думаете о том, что ваши соперники празднуют, в то время как вы сохраняете спокойствие?

— Иногда я тоже это делаю. Я знаю, что они делают это каждый день. Это не проблема. Мы активно праздновали победы в матчах против «Брентфорда» дома и на выезде, а также гол Оскара Бобба «Ньюкаслу» на последних минутах. Мы знаем, ради чего играем. Я думаю, что в матче с «Борнмутом» мы не могли праздновать, потому что были вымотаны, и у нас не было сил, но, конечно, мы были действительно рады.

Я знаю, насколько хороши наши соперники, даже «Астон Вилла». Но «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают по три, четыре, пять голов за игру, так что их практически невозможно остановить. Но мы все еще в игре — посмотрим, сможем ли мы стать лучше, чтобы продолжать побеждать, — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль Арсенал Лондон
Источник YouTube
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