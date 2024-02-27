ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал практически невозможно остановить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

— Что вы думаете о том, что ваши соперники празднуют, в то время как вы сохраняете спокойствие?

— Иногда я тоже это делаю. Я знаю, что они делают это каждый день. Это не проблема. Мы активно праздновали победы в матчах против «Брентфорда» дома и на выезде, а также гол Оскара Бобба «Ньюкаслу» на последних минутах. Мы знаем, ради чего играем. Я думаю, что в матче с «Борнмутом» мы не могли праздновать, потому что были вымотаны, и у нас не было сил, но, конечно, мы были действительно рады.

Я знаю, насколько хороши наши соперники, даже «Астон Вилла». Но «Ливерпуль» и «Арсенал» забивают по три, четыре, пять голов за игру, так что их практически невозможно остановить. Но мы все еще в игре — посмотрим, сможем ли мы стать лучше, чтобы продолжать побеждать, — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.