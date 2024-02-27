Манчестер Сити продлил контракт с 20-летним талантом
Норвежец Бобб попал в систему клуба в 2019-м
Английский «Манчестер Сити» и правый вингер Оскар Бобб договорились о продлении соглашения. Новый контракт рассчитан до лета 2029 года, сообщается на официальном сайте клуба. Другие детали сделки не приводятся.
Отметим, что 20-летний норвежец попал в систему «Манчестер Сити» летом 2019 года после выступлений в родной стране в академии «Волеренги».
В составе основной команды «Манчестер Сити» Бобб провел 16 матчей, забил 2 мяча («Ньюкаслу» в АПЛ и «Црвене Звезде» в Лиге чемпионов) и сделал 2 голевые передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лига смягчила наказание мерсисайдского клуба за нарушение ФФП
Для Виктора этот гол стал шестым в этом сезоне Ла Лиги