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  4. Манчестер Сити продлил контракт с 20-летним талантом
Англия
27 февраля 2024, 11:39 |
413
0

Манчестер Сити продлил контракт с 20-летним талантом

Норвежец Бобб попал в систему клуба в 2019-м

27 февраля 2024, 11:39 |
413
0
Манчестер Сити продлил контракт с 20-летним талантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Бобб

Английский «Манчестер Сити» и правый вингер Оскар Бобб договорились о продлении соглашения. Новый контракт рассчитан до лета 2029 года, сообщается на официальном сайте клуба. Другие детали сделки не приводятся.

Отметим, что 20-летний норвежец попал в систему «Манчестер Сити» летом 2019 года после выступлений в родной стране в академии «Волеренги».

В составе основной команды «Манчестер Сити» Бобб провел 16 матчей, забил 2 мяча («Ньюкаслу» в АПЛ и «Црвене Звезде» в Лиге чемпионов) и сделал 2 голевые передачи.

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Оскар Бобб Манчестер Сити продление контракта
Источник ФК Манчестер Сити
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