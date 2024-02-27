Манчестер Сити продлил контракт с 20-летним талантом

Английский «Манчестер Сити» и правый вингер Оскар Бобб договорились о продлении соглашения. Новый контракт рассчитан до лета 2029 года, сообщается на официальном сайте клуба. Другие детали сделки не приводятся.

Отметим, что 20-летний норвежец попал в систему «Манчестер Сити» летом 2019 года после выступлений в родной стране в академии «Волеренги».

В составе основной команды «Манчестер Сити» Бобб провел 16 матчей, забил 2 мяча («Ньюкаслу» в АПЛ и «Црвене Звезде» в Лиге чемпионов) и сделал 2 голевые передачи.