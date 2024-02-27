Цифры и факты. Важнейшие события 18–го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 18-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Динамо» провело 950-й матч в чемпионатах Украины.
Киевляне добыли 5-ю викторию кряду (мячи 14-4).
Динамовцы становятся второй командой после «Шахтера», одержавшей 80 волевых побед в УПЛ.
Бело–синие обновляют личный рекорд, продлив гостевую голевую серию до 31-го матча.
Виталий Буяльский становится 10-м футболистом «Динамо», забившим 70 мячей во всех турнирах за годы независимости (ЧУ – 54, КУ – 1, СК – 1, ЕК – 14), а Владислав Ванат – 30-м игроком киевлян, забившим 20 голов в УПЛ (1–й в матче с харьковчанами).
Виталий Буяльский забивает 10-й мяч динамовцев во встречах с «Металлистом 1925», а Владислав Ванат – 25-й в карьере (ЧУ – 24, ЕК – 1).
Харьковчане повторяют личный антирекорд, потерпев 6–е поражение подряд (мячи 8-19). А еще одно клубное «достижение» подопечные Виктора Скрипника обновляют, пропуская 11 игр кряду.
Мяч, забитый Владиславом Кабаевым, стал 100-м, пропущенным «металлистами» в элитном дивизионе.
Денис Гармаш 55-й раз поражает ворота соперников в рядах украинских клубов (ЧУ – 35, КУ – 8, СК – 1, ЕК – 11).
«Шахтер» прерывает свою голевую гостевую серию, которая составила 29 игр. Последний раз оранжево–черные не забивали хозяевам 3 октября 2021 – 0:0 с «Динамо».
Сухая серия подопечных Марино Пушича достигает 394-х минут.
Георгий Судаков проводит 100–й матч в карьере (ЧУ – 60, КУ – 4, ЕК – 24, СУ – 12), а Александр Зубков – 50-й за «Шахтер» в УПЛ.
«Александрия» завершает голевую серию во встречах с горняками, которая составила 9 игр. Последний раз черно-желто-зеленые не забивали оранжево–черным 27 октября 2019 года – 0:0 в гостях.
60-й сухой матч в карьере проводит Никита Шевченко (ЧУ – 49, КУ – 5, ЕК – 6).
«Минай» с 4-й попытки впервые берет очки в гостях у «Днепра-1».
Артур Ременяк прерывает две безголевые серии свой команды: «рекордную» общую – на 706–й и гостевую – на 346-й. Последний раз закарпатцы пробивали оборону соперников 5 месяцев назад – 23 сентября 2023 года – 1:2 в гостях с «Полесьем».
Безвыигрышная серия «Миная» достигает 16 матчей (=7–9).
«Днепр11» подписывает 20–ю мировую в элитном дивизионе.
Евгений Волынец прерывает «рекордную» стартовую серию голкиперов днепрян из 18 проигранных пенальтийских дуэлей.
Александр Пихаленок забивает 25-й мяч в карьере (ЧУ – 20, КУ – 1, ЕК – 4). Он становится третьим игроком «Днепра-1» после Артема Довбика и Алексея Гуцуляка, 15 раз поразившим ворота соперников в УПЛ.
«Заря» берет верх над «Ворсклой» в общем 5-й раз подряд (мячи 10-4), а на своем поле – 3–й (мячи 5–1).
Луганчане становятся авторами 50–й победы хозяев в сезоне–2023/24.
«Рух», сделавший 3–ю ничью подряд, продлевает свою «рекордную» безвыигрышную домашнюю серию до 8 матчей (=7–1).
Дмитрий Пидгурский становится автором 100-го гола желто-черных в элитном дивизионе.
Подопечные Виталия Пономарева обновляют личный рекорд, реализовав 9–й пенальти кряду.
«Полесье» делит очки с соперниками в общем 4-й раз подряд, а в гостях – 3–й.
Беспроигрышная серия житомирян достигает 11 матчей (+5=6).
Филипп Будковский 3–й раз поражает ворота «Руха». Ранее 2 мяча он забил желто–черным в рядах «Десны».
«Колос» 5й раз подряд берет верх над «Вересом» (мячи 8-0).
Ровенчане обходится без голов во всех 6 встречах с ковалевцами в элитном дивизионе.
«Черноморец», подписавший 40–ю мировую под руководством Романа Григорчука, завершает свою гостевую безничейную серию, которая составила 13 матчей (+6–7). Последний раз одесситы делили очки с хозяевами 9 апреля 2023 – 1:1 с «Александрией».
Игорь Краснопир на 385–й минуте прерывает безголевую серию «Оболони».
ЛНЗ терпит первое крупное поражение на своем поле (в 9–й игре).
100-й матч в чемпионатах Украины проводит Вячеслав Танковский («Полесье»), 50–й – Роман Дидык («Рух»), Дмитрий Крыськив («Шахтер») и Андрей Штогрин («Черноморец»), 1–й – 22 игрока, в том числе 16 легионеров.
В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владислав Вакула («Минай»), в 5–м – Максим Имереков («Металлист 1925»), Александр Каплиенко (ЛНЗ), Богдан Михайличенко («Полесье») и Денис Янаков («Верес»), в 4-м – Евгений Банада («Верес»), Максим Грысьо («Оболонь») и Владислав Шаповал («Черноморец»).
35-й мяч в УПЛ забивает Денис Гармаш, 20-й – Александр Пихаленок, 5–й – Рэймонд Овусу, 1–й – Яков Башич, Гитис Паулаускас (оба – в 1-й игре), Принс Аду (в 6-й) и Денис Пидгурский (в 20-й).
Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Денис Гармаш, Рэймонд Овусу (оба – «Металлист 1925») и Артур Ременяк («Минай»).
2-й дубль в украинских чемпионатах делает Владислав Ванат.
Гитис Паулаускас становится автором 18000-го гола в истории УПЛ.
3-й матч подряд поражает ворота соперников Владислав Ванат.
4-й пенальти из 4–х реализовывает Александр Пихаленок, 2-й из 2-х – Хрвое Илич.
10-ю пенальтийскую дуэль из 30 выигрывает Евгений Волынец.
10-й сухой матч в этом сезоне проводит голкипер «Колоса» Кирилл Фесюн.
1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Илья Крупский (в 22-й игре).
20-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк.
20-й раз назначает пенальти в ворота гостей Николай Балакин.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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