Цифры и факты. Важнейшие события 18–го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 18-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» провело 950-й матч в чемпионатах Украины.

Киевляне добыли 5-ю викторию кряду (мячи 14-4).

Динамовцы становятся второй командой после «Шахтера», одержавшей 80 волевых побед в УПЛ.

Бело–синие обновляют личный рекорд, продлив гостевую голевую серию до 31-го матча.

Виталий Буяльский становится 10-м футболистом «Динамо», забившим 70 мячей во всех турнирах за годы независимости (ЧУ – 54, КУ – 1, СК – 1, ЕК – 14), а Владислав Ванат – 30-м игроком киевлян, забившим 20 голов в УПЛ (1–й в матче с харьковчанами).

Виталий Буяльский забивает 10-й мяч динамовцев во встречах с «Металлистом 1925», а Владислав Ванат – 25-й в карьере (ЧУ – 24, ЕК – 1).

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Харьковчане повторяют личный антирекорд, потерпев 6–е поражение подряд (мячи 8-19). А еще одно клубное «достижение» подопечные Виктора Скрипника обновляют, пропуская 11 игр кряду.

Мяч, забитый Владиславом Кабаевым, стал 100-м, пропущенным «металлистами» в элитном дивизионе.

Денис Гармаш 55-й раз поражает ворота соперников в рядах украинских клубов (ЧУ – 35, КУ – 8, СК – 1, ЕК – 11).

«Шахтер» прерывает свою голевую гостевую серию, которая составила 29 игр. Последний раз оранжево–черные не забивали хозяевам 3 октября 2021 – 0:0 с «Динамо».

Сухая серия подопечных Марино Пушича достигает 394-х минут.

Георгий Судаков проводит 100–й матч в карьере (ЧУ – 60, КУ – 4, ЕК – 24, СУ – 12), а Александр Зубков – 50-й за «Шахтер» в УПЛ.

«Александрия» завершает голевую серию во встречах с горняками, которая составила 9 игр. Последний раз черно-желто-зеленые не забивали оранжево–черным 27 октября 2019 года – 0:0 в гостях.

60-й сухой матч в карьере проводит Никита Шевченко (ЧУ – 49, КУ – 5, ЕК – 6).

«Минай» с 4-й попытки впервые берет очки в гостях у «Днепра-1».

Артур Ременяк прерывает две безголевые серии свой команды: «рекордную» общую – на 706–й и гостевую – на 346-й. Последний раз закарпатцы пробивали оборону соперников 5 месяцев назад – 23 сентября 2023 года – 1:2 в гостях с «Полесьем».

Безвыигрышная серия «Миная» достигает 16 матчей (=7–9).

«Днепр11» подписывает 20–ю мировую в элитном дивизионе.

Евгений Волынец прерывает «рекордную» стартовую серию голкиперов днепрян из 18 проигранных пенальтийских дуэлей.

Александр Пихаленок забивает 25-й мяч в карьере (ЧУ – 20, КУ – 1, ЕК – 4). Он становится третьим игроком «Днепра-1» после Артема Довбика и Алексея Гуцуляка, 15 раз поразившим ворота соперников в УПЛ.

«Заря» берет верх над «Ворсклой» в общем 5-й раз подряд (мячи 10-4), а на своем поле – 3–й (мячи 5–1).

Луганчане становятся авторами 50–й победы хозяев в сезоне–2023/24.

«Рух», сделавший 3–ю ничью подряд, продлевает свою «рекордную» безвыигрышную домашнюю серию до 8 матчей (=7–1).

Дмитрий Пидгурский становится автором 100-го гола желто-черных в элитном дивизионе.

Подопечные Виталия Пономарева обновляют личный рекорд, реализовав 9–й пенальти кряду.

«Полесье» делит очки с соперниками в общем 4-й раз подряд, а в гостях – 3–й.

Беспроигрышная серия житомирян достигает 11 матчей (+5=6).

Филипп Будковский 3–й раз поражает ворота «Руха». Ранее 2 мяча он забил желто–черным в рядах «Десны».

«Колос» 5й раз подряд берет верх над «Вересом» (мячи 8-0).

Ровенчане обходится без голов во всех 6 встречах с ковалевцами в элитном дивизионе.

«Черноморец», подписавший 40–ю мировую под руководством Романа Григорчука, завершает свою гостевую безничейную серию, которая составила 13 матчей (+6–7). Последний раз одесситы делили очки с хозяевами 9 апреля 2023 – 1:1 с «Александрией».

Игорь Краснопир на 385–й минуте прерывает безголевую серию «Оболони».

ЛНЗ терпит первое крупное поражение на своем поле (в 9–й игре).

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Вячеслав Танковский («Полесье»), 50–й – Роман Дидык («Рух»), Дмитрий Крыськив («Шахтер») и Андрей Штогрин («Черноморец»), 1–й – 22 игрока, в том числе 16 легионеров.

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владислав Вакула («Минай»), в 5–м – Максим Имереков («Металлист 1925»), Александр Каплиенко (ЛНЗ), Богдан Михайличенко («Полесье») и Денис Янаков («Верес»), в 4-м – Евгений Банада («Верес»), Максим Грысьо («Оболонь») и Владислав Шаповал («Черноморец»).

ФК Динамо. Денис Гармаш

35-й мяч в УПЛ забивает Денис Гармаш, 20-й – Александр Пихаленок, 5–й – Рэймонд Овусу, 1–й – Яков Башич, Гитис Паулаускас (оба – в 1-й игре), Принс Аду (в 6-й) и Денис Пидгурский (в 20-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Денис Гармаш, Рэймонд Овусу (оба – «Металлист 1925») и Артур Ременяк («Минай»).

2-й дубль в украинских чемпионатах делает Владислав Ванат.

Гитис Паулаускас становится автором 18000-го гола в истории УПЛ.

3-й матч подряд поражает ворота соперников Владислав Ванат.

4-й пенальти из 4–х реализовывает Александр Пихаленок, 2-й из 2-х – Хрвое Илич.

10-ю пенальтийскую дуэль из 30 выигрывает Евгений Волынец.

СК Днепр-1. Евгений Волынец

10-й сухой матч в этом сезоне проводит голкипер «Колоса» Кирилл Фесюн.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Илья Крупский (в 22-й игре).

20-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк.

20-й раз назначает пенальти в ворота гостей Николай Балакин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ