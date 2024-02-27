ФИФА запустила регулярную серию матчей между сборными разных конфедераций

ФИФА в марте этого года проведет пилотный этап серии международных товарищеских матчей между сборными разных конфедераций. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Игры пройдут с 18 по 26 марта на территории четырех стран — Алжира, Азербайджана, Саудовской Аравии и Шри-Ланки. Серия будет проводиться каждые два года по четным годам с участием национальных команд всех шести конфедераций. В следующий раз матчи будут проводиться в марте 2026-го.

«Серия ФИФА — это действительно позитивный шаг вперед для национальных сборных на мировом уровне. Наши члены-ассоциации уже давно говорят нам о желании испытать себя против своих коллег со всего мира, и теперь они могут сделать это в рамках текущего календаря международных матчей. Более значимые матчи обеспечат гораздо более ценное футбольное взаимодействие для игроков, команд и болельщиков и внесут конкретный вклад в развитие игры», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

В дебютном этапе серии ФИФА примут участие следующие команды:

Серия в Алжире: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР

Серия в Азербайджане: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания

Серия А в Саудовской Аравии: Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея, Гайана

Серия В в Саудовской Аравии: Бермудские острова, Бруней, Гвинея, Вануату

Серия в Шри-Ланке: Бутан, ЦАР, Папуа-Новая Гвинея, Шри-Ланка.