Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА запустила регулярную серию матчей между сборными разных конфедераций
Другие новости
27 февраля 2024, 10:54 |
436
2

ФИФА запустила регулярную серию матчей между сборными разных конфедераций

Серия будет проводиться каждые два года

27 февраля 2024, 10:54 |
436
2
ФИФА запустила регулярную серию матчей между сборными разных конфедераций
ФИФА

ФИФА в марте этого года проведет пилотный этап серии международных товарищеских матчей между сборными разных конфедераций. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Игры пройдут с 18 по 26 марта на территории четырех стран — Алжира, Азербайджана, Саудовской Аравии и Шри-Ланки. Серия будет проводиться каждые два года по четным годам с участием национальных команд всех шести конфедераций. В следующий раз матчи будут проводиться в марте 2026-го.

«Серия ФИФА — это действительно позитивный шаг вперед для национальных сборных на мировом уровне. Наши члены-ассоциации уже давно говорят нам о желании испытать себя против своих коллег со всего мира, и теперь они могут сделать это в рамках текущего календаря международных матчей. Более значимые матчи обеспечат гораздо более ценное футбольное взаимодействие для игроков, команд и болельщиков и внесут конкретный вклад в развитие игры», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

В дебютном этапе серии ФИФА примут участие следующие команды:

Серия в Алжире: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР

Серия в Азербайджане: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания

Серия А в Саудовской Аравии: Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея, Гайана

Серия В в Саудовской Аравии: Бермудские острова, Бруней, Гвинея, Вануату

Серия в Шри-Ланке: Бутан, ЦАР, Папуа-Новая Гвинея, Шри-Ланка.

По теме:
Владимир БЕЗУБЯК: «В Руха-2 бывает недостаточно футболистов в обойме»
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты презентовали расписание своих ближайших спаррингов
У Карпат будет замена. В Румынии запретили Олимпии ехать в Украину
ФИФА товарищеские матчи Джанни Инфантино
Источник ФИФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
Футбол | 26 февраля 2024, 23:28 5
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону

Для Виктора этот гол стал шестым в этом сезоне Ла Лиги

10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
Футбол | 26 февраля 2024, 14:27 6
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола

Даем ответ на вопрос: кто из коучей получает за свой труд и идеи больше остальных

Дефицит бюджета УАФ может еще увеличиться
Футбол | 27.02.2024, 12:03
Дефицит бюджета УАФ может еще увеличиться
Дефицит бюджета УАФ может еще увеличиться
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Футбол | 26.02.2024, 21:23
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Турнирная таблица УПЛ. Кто лидирует после рестарта чемпионата?
Барселона не готова платить отступные за переход Де Дзерби
Футбол | 27.02.2024, 11:18
Барселона не готова платить отступные за переход Де Дзерби
Барселона не готова платить отступные за переход Де Дзерби
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
перелік учасників просто бомба, топові команди
Ответить
0
Владислав Антонов
Якийсь маразм
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
27.02.2024, 00:33 3
Футбол
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
Еще два украинских предателя трудоустроились в спартаке
26.02.2024, 13:42 7
Футбол
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем