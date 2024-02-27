Тренер Манчестер Юнайтед возглавил клуб MLS

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Рамзи покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Рамзи стал главным тренером «Миннесоты Юнайтед», выступающей в MLS.

«Мы благодарим Эрика за его службу клубу и желаем ему всего наилучшего в его новом вызове», — говорится в заявлении.

Отметим, что Рамзи входил в тренерский штаб «красных дьяволов» с июля 2021 года. Специалист работал с тремя тренерами – Оле-Гуннаром Сульшером, Ральфом Рангником и Эриком тен Хагом. Рамзи отвечал в клубе за интеграцию иностранных игроков, поскольку свободно владеет испанским и французским языками.