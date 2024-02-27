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Major League Soccer
27 февраля 2024, 09:57 |
328
0

Тренер Манчестер Юнайтед возглавил клуб MLS

Эрик Рамзи работал с «красными дьяволами» с 2021 года

27 февраля 2024, 09:57 |
328
0
Тренер Манчестер Юнайтед возглавил клуб MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Рамзи

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Рамзи покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Рамзи стал главным тренером «Миннесоты Юнайтед», выступающей в MLS.

«Мы благодарим Эрика за его службу клубу и желаем ему всего наилучшего в его новом вызове», — говорится в заявлении.

Отметим, что Рамзи входил в тренерский штаб «красных дьяволов» с июля 2021 года. Специалист работал с тремя тренерами – Оле-Гуннаром Сульшером, Ральфом Рангником и Эриком тен Хагом. Рамзи отвечал в клубе за интеграцию иностранных игроков, поскольку свободно владеет испанским и французским языками.

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назначение тренера Манчестер Юнайтед Major League Soccer (MLS)
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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