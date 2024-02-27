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  4. ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд
Испания
27 февраля 2024, 10:24 |
1539
0

ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд

Украинец забил шестой гол в этом сезоне Ла Лиги

27 февраля 2024, 10:24 |
1539
0
ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

В начале второго тайма счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.

В пресс-службе «Жироны» высоко оценили перформанс украинца.

«Как мы тебя любим, Виктор!», – написали в твиттере «Жироны».

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирных 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд

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Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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