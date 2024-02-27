ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд
Украинец забил шестой гол в этом сезоне Ла Лиги
В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».
Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.
В начале второго тайма счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.
В пресс-службе «Жироны» высоко оценили перформанс украинца.
«Как мы тебя любим, Виктор!», – написали в твиттере «Жироны».
В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирных 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.
ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд
Com t'estimem, Viktor! 😍 pic.twitter.com/8Q96aNHcBS— Girona FC (@GironaFC) February 26, 2024
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