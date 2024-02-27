В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

В начале второго тайма счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.

В пресс-службе «Жироны» высоко оценили перформанс украинца.

«Как мы тебя любим, Виктор!», – написали в твиттере «Жироны».

В этом сезоне Цыганков провел за «Жирону» во всех турнирных 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

ФОТО. В Жироне отреагировали на гол Цыганкова во втором матче подряд