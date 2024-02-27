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Испания
27 февраля 2024, 09:38 | Обновлено 27 февраля 2024, 09:53
114
0

Беллингем номинирован на получение престижной награды

Церемония Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля

27 февраля 2024, 09:38 | Обновлено 27 февраля 2024, 09:53
114
0
Беллингем номинирован на получение престижной награды
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем номинирован на премию «Прорыв года» по версии Laureus.

Хавбек является единственным представителем мужского футбола, вошедшим в число претендентов на почетную награду. Также в число номинантов вошли футболистки, испанка Сальма Паральюэло («Барселона») и колумбийка Линда Кайседо («Реал»), американская теннисистка Коко Гофф, китайский пловец Цинь Хайян и шотландский легкоатлет Джош Керр.

Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.

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Джуд Беллингем награждение Коко Гофф
Источник Laureus
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