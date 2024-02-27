Испания27 февраля 2024, 09:38 | Обновлено 27 февраля 2024, 09:53
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Беллингем номинирован на получение престижной награды
Церемония Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля
27 февраля 2024, 09:38 | Обновлено 27 февраля 2024, 09:53
114
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Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем номинирован на премию «Прорыв года» по версии Laureus.
Хавбек является единственным представителем мужского футбола, вошедшим в число претендентов на почетную награду. Также в число номинантов вошли футболистки, испанка Сальма Паральюэло («Барселона») и колумбийка Линда Кайседо («Реал»), американская теннисистка Коко Гофф, китайский пловец Цинь Хайян и шотландский легкоатлет Джош Керр.
Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.
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