Беллингем номинирован на получение престижной награды

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем номинирован на премию «Прорыв года» по версии Laureus.

Хавбек является единственным представителем мужского футбола, вошедшим в число претендентов на почетную награду. Также в число номинантов вошли футболистки, испанка Сальма Паральюэло («Барселона») и колумбийка Линда Кайседо («Реал»), американская теннисистка Коко Гофф, китайский пловец Цинь Хайян и шотландский легкоатлет Джош Керр.

Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.